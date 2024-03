Walldorf. (RNZ) Eine Woche voller kultureller Austauschmomente und bereichernder Erfahrungen liegt hinter den Schülerinnen und Schülern der Realschule Walldorf und ihren Gästen aus der US-amerikanischen Partnerstadt Astoria. Vom 4. bis zum 9. März öffnete die Schule ihre Türen für Besucherinnen und Besucher aus Astoria, die im Rahmen eines Schüleraustauschprogramms einen Einblick in das deutsche Bildungssystem und das Leben in Walldorf erhielten.

Der Besuch begann mit einem Empfang in der Schule, bei dem die Band "Bouncingsheep" die Atmosphäre mit ihrer Musik bereicherte. Die Schülerinnen und Schüler wurden in Gastfamilien untergebracht, was nicht nur einen intensiven kulturellen Austausch ermöglichte, sondern auch langfristige Freundschaften förderte.

Während ihres Aufenthalts nahmen die Gäste aus Astoria am regulären Unterricht der Realschule teil, wo sie die Gelegenheit hatten, verschiedene Fächer und Lehrmethoden kennenzulernen. Diese direkten Einblicke in den deutschen Schulalltag ermöglichten den Austauschschülern ein tieferes Verständnis für das Bildungssystem in Deutschland.

Ein Höhepunkt des Austauschprogramms war der gemeinsame Ausflug nach Heidelberg, wo die Jugendlichen die Altstadt erkundeten und das Schloss besichtigten. Ebenfalls stand ein Besuch in Speyer auf dem Programm, geleitet durch den Deutsch-Amerikanischen Freundeskreis, wo sie Einblicke in die Geschichte und Kultur der Region erhielten. Shopping gehörte auch dazu.

Zurück in der Schule organisierte Philipp Müller, Verantwortlicher Leiter des Austauschs, einen unterhaltsamen Quiz- und Pizzaabend in der kleinen Aula, der die Schüler näher zusammenbrachte und für fröhliche Stunden sorgte. Ein weiterer Höhepunkt war der Empfang bei Bürgermeister Matthias Renschler, bei dem die Gäste aus den USA offiziell willkommen geheißen wurden und die Gelegenheit hatten, ihre Eindrücke und Erfahrungen zu teilen.

Abgerundet wurde das Austauschprogramm durch einen Besuch bei der örtlichen Feuerwehr, bei dem die Gäste Einblicke in die Arbeit der Einsatzkräfte erhielten und mehr über die Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements in der Gemeinde erfuhren.

"Der Schüleraustausch zwischen Walldorf und Astoria ist ein wichtiger Beitrag zur Förderung von interkulturellem Verständnis und internationaler Zusammenarbeit", betonte die Verantwortliche des Austauschs, Steffi Becker. "Wir sind stolz darauf, unseren Schülern die Möglichkeit zu geben, neue Kulturen kennenzulernen, Englisch zu lernen und zu praktizieren sowie wertvolle Erfahrungen zu sammeln, die sie ihr Leben lang begleiten werden."

Der Austausch zwischen der Realschule Walldorf und Astoria gilt den Verantwortlichen nicht nur eine Bereicherung für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler, sondern trägt auch zur Stärkung der langjährigen Partnerschaft zwischen den beiden Städten bei. Es sei zu hoffen, dass solche Programme auch in Zukunft weiterhin erfolgreich durchgeführt werden können, um die Bindungen zwischen den Gemeinschaften weiter zu festigen, heißt es von der Schule.