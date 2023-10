Von Timo Teufert

Walldorf. Die Szenen erinnerten an den Großbrand der Bäckerei Rutz am ersten Weihnachtsfeiertag 2022: Über dem Walldorfer Industriegebiet stand am Dienstagnachmittag um 16.30 Uhr eine große, dunkle Rauchwolke, die Polizei hatte die Zufahrtsstraßen abgeriegelt und aus allen Himmelsrichtungen kamen die Feuerwehren zur Einsatzstelle.

In der Produktionshalle der Wäscherei Schäfer in der Industriestraße war es aus bislang ungeklärten Gründen zu einem Großbrand gekommen, bei dem die gesamte Produktionshalle zerstört wurde. Verletzt wurde niemand, durch eine Riegelstellung konnte die Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen auf den angrenzenden Bürotrakt der Wäscherei und ein Gebäude der SAP verhindern.

Timo Schäfer, selbst Feuerwehrmann in Walldorf und Sohn der Inhaber des Familienbetriebs, wurde erst durch den Alarm auf seinem Piepser über den Brand informiert. "Gegen 16.30 Uhr gingen mehrere Notrufe in der Leitstelle ein", berichtete der stellvertretende Kreisbrandmeister Patrick Janowski. Als der Einsatzleiter im Industriegebiet eintraf, schlugen schon die Flammen aus der Halle.

"Die Betriebshalle war nicht mehr zu retten", so Janowski. In der Halle befanden sich Waschmaschinen, Mangeln und weitere Geräte für die Reinigung von Wäsche. Das Familienunternehmen besteht seit 1931 und hat rund 90 Mitarbeiter. "Wäsche war kaum in der Halle, die ist zu 99 Prozent bei unseren Kunden", sagte Schäfer.

Screenshot: RNZ

"Durch die starke Rauchentwicklung, die in Richtung Kernstadt und Wiesloch zog, haben wir in Absprache mit den Wieslocher Kollegen die Sirenen und die Warn-Apps ausgelöst", berichtete Erster Beigeordneter Otto Steinmann, der wie Bürgermeister Matthias Renschler vor Ort war. "Wir haben die Messkomponenten aus Ladenburg und Leimen im Einsatz und messen hier vor Ort, aber auch im Umkreis", berichtete Janowski. Allerdings habe keine Gefahr für die Bevölkerung bestanden, es gebe nur eine Geruchsbelästigung.

Durch die starke Hitzeentwicklung stürzte nicht nur das Dach der Produktionshalle ein, auch die Fassade und mehrere Glasscheiben des benachbarten SAP-Gebäudes wurden in Mitleidenschaft gezogen. Außerdem gab es eine Verrauchung im SAP-Gebäude, dort löste die Brandmeldeanlage aus.

Innerhalb eines Jahres gab es nun den zweiten Brand in einem Walldorfer Familienbetrieb: "Das ist wirklich ein schreckliches Ereignis", sagte Bürgermeister Renschler. Er sei froh, dass niemand zu Schaden gekommen sei. "Wir werden die Familie Schäfer im Rahmen aller unserer Möglichkeiten unterstützen", versprach das Stadtoberhaupt. Ein Lob sprach er den beteiligten Einsatzkräften aus: "Es ist beeindruckend, wie reibungslos die Zusammenarbeit funktioniert."

Um die Flammen in den Griff zu bekommen, waren die Wehren aus Walldorf, Wiesloch, Frauenweiler, Nußloch, Leimen, Ladenburg, St. Leon-Rot, Reilingen, Sandhausen und Mühlhausen im Einsatz. Für die Wasserversorgung wurde eine Schlauchstrecke zu den Heidelberger Druckmaschinen gelegt, deren Werksfeuerwehr zusammen mit der Berufsfeuerwehr Heidelberg ebenfalls im Einsatz war. Für die Baiertaler Feuerwehrleute endete das Schlachtfest am Nachmittag abrupt, da sie den Brandschutz in Wiesloch sicherstellen mussten. Auch das Technische Hilfswerk wurde gegen Abend alarmiert.

Ort des Geschehens

Update: Dienstag, 3. Oktober 2023, 20.15 Uhr