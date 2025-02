Von Sebastian Lerche

Walldorf. Kaum wurden die Pläne für vier Windkraftanlagen am Walldorfer Autobahnkreuz bekannt, könnten sie schon wieder Geschichte sein. Als das Thema in der jüngsten Gemeinderatssitzung diskutiert wurde, gab Wilfried Weisbrod (Grüne) bekannt, dass der zuständige Verband Metropolregion Rhein-Neckar die Vorrangfläche gestrichen hat. Bleibt das, so