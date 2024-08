Walldorf. (kvs) In den letzten beiden Sommerferienwochen verwandelt sich die Waldlichtung an der Grillhütte neben dem Walldorfer Tierpark in ein Mekka für das kleinkunstbegeisterte Publikum. Insgesamt 13 Kabarett-, Comedy-, A-Capella- und Musikveranstaltungen erwarten die Gäste.

Ab 17 Uhr überraschen Peter Steinmann und Lars Krüger im Waldrestaurant auf Zeit mit kulinarischen Ideen. Die Kleinkunstveranstaltungen starten um 20 Uhr, ganz entspannt kann man danach ab zirka 21.45 Uhr der "Late Night am Lagerfeuer" lauschen und den Abend ausklingen lassen. Von Montag bis Freitag rockt die "Louis Trinker Band" gemeinsam mit so manchem Überraschungsgast bei freiem Eintritt. An den Spektakelsamstagen wartet Joe Ibrahim, Frontmann von Deutschlands erfolgreichster Ska-Band "The Busters", auf die Gäste. Bei diesen Konzerten präsentiert er eine Auswahl seiner liebsten Coverhits und zeitlose Klassiker.

Der "Zirkus Payaso", der aus dem Zeltspektakel hervorging und nun zur SG Walldorf gehört, bietet das Zirkustraining als Ferienkurs an. Zwei Mal trainieren jeweils 45 Kinder eine Woche lang etwa Trapez, Trampolin, Seilspringen, Kugellauf und vieles mehr. Samstags, 31. August und 7. September, jeweils 14.30 Uhr, präsentieren die Nachwuchsartisten ihre große Gala.

Das Abend-Bühnenprogramm liest sich wie ein buntes Potpourri verschiedenster Genres. Neben Newcomern stehen einige bekannte Gesichter aus der deutschen Comedy- oder Musikszene in der Manege. Hier ein Überblick über die erste Spektakelwoche.

Heute Abend tritt Heinz Gröning auf, singt, rappt, dichtet und philosophiert in seinem Programm "Fifty Shades of Heinz". Mit "Radikal witzig" hält Comedian Amjad am Dienstag, 27. August, seinem Publikum einen humoristischen Spiegel vor und spielt mit den Unterschieden zwischen deutscher und arabischer Kultur.

Im Glitzerfummel betritt die glamouröse Chaos-Chantöse Maladée die Manege am Mittwoch, 28. August. Ihre Tipps in Sachen Sinnlichkeit, Glamour und Realitätsverdrängung verpackt sie in Chansons von Edith Piaf über Dalida bis hin zu Charles Aznavour. Mit einem Querschnitt aus 25 Jahren gehen die "Füenf" auf "Endlich – Die Abschiedstour!" und machen Station im Walldorfer Zirkuszelt am Donnerstag, 29. August. Sie möchten ein musikomisches A-Cappella-Feuerwerk nebst Wunschkonzert zünden.

Stephan Bauer präsentiert sein Programm "Ehepaare kommen in den Himmel – in der Hölle waren sie schon" am Freitag, 30. August. Darin widmet er sich falschen Genderidealen, überzogenen Glücksvorstellungen und Orientierungsverlust, den die Moderne heute erzeugt.

Entertainerin Magdalena Ganter liebt das Spiel mit den Brüchen und den Extremen, ihre "Lieder zwischen Stille und Spektakel" am Samstag, 31. August, sind eine Mischung aus Chanson, Cabaret Noir und Jazz im Stile der 1920er Jahre. Im Zelt tritt sie im Duo mit Multiinstrumentalist Simon Steger auf.

Das Gesamtprogramm und Tickets gibt es unter www.zeltspektakel.info.