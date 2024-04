Walldorf. (RNZ) Neben den bereits im Gemeinderat vertretenen vier Parteien tritt zur Kommunalwahl am 9. Juni in Walldorf eine neue Wählervereinigung an: Das hat die Sitzung des Gemeindewahlausschusses ergeben.

Über die Zulassung der Wahlvorschläge wurde unter dem Vorsitz von Alena Müller, der kommissarischen Leiterin des Fachbereichs Ordnung und Umwelt, entschieden. Alle fünf Wahlvorschläge wurden per jeweils einstimmigem Beschluss zugelassen: von CDU, SPD, den Grünen und der FDP, die jeweils 22 Kandidatinnen und Kandidaten ins Rennen schicken, sowie einer neuen, interkulturellen Wählervereinigung, die unter dem Namen "Zusammen für Walldorf" mit zehn Kandidatinnen und Kandidaten antreten wird. Alle Wahlvorschläge sollen am Donnerstag, 18. April, öffentlich auf der Homepage www.walldorf.de bekannt gemacht werden.

Der Ausschuss hat sich ferner auch mit dem Ablauf der Stimmenauszählung beschäftigt. Am 9. Juni werden nicht nur landesweit die Gemeinderäte und Ortschaftsräte gewählt, auch Europa- und Kreistagswahl stehen an und die Europawahl muss zwingend als erstes direkt am Wahlabend ausgezählt werden. So wurde einstimmig entschieden, die beiden anderen Wahlen am Montag, 10. Juni, auszuzählen.

Zunächst wird dann ab 8 Uhr die Gemeinderatswahl an der Reihe sein, wobei damit gerechnet wird, dass die Auszählung um die Mittagszeit abgeschlossen sein wird. Ab etwa 14 Uhr soll sich die Auszählung der Kreistagswahl anschließen, für die weitere zwei bis drei Stunden veranschlagt sind.