Die Tigermücke ist gerne unter Menschen
Ein Infostand auf dem Walldorfer Wochenmarkt klärt Besucher über den Plagegeist und seine Bekämpfung auf.
Von Miko Burghardt
Walldorf. Der Sommer hat auch ungebetene Gäste im Schlepptau. Unter die einheimischen Schädlinge mischen sich mittlerweile Plagegeister aus aller Welt. Die invasiven, also eingeschleppten Arten bereiten Wissenschaftlern immer mehr Sorgen. Darunter ist die Asiatische Tigermücke, die seit rund einem Jahr auch in Walldorf ihr Unwesen treibt.
