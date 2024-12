Walldorf. (aham) Schlechte Qualität, aber teuer: Das trifft auf die Fotos zu, die jetzt in der Schwetzinger Straße, in der Hauptstraße und in der Heidelberger Straße gemacht werden. Dort hat die Stadt nämlich in diesen Tagen drei neue Blitzersäulen aufstellen lassen. Damit wurden zwei Gemeinderatsbeschlüsse aus dem Sommer umgesetzt.

Die genauen Standorte der Blitzer sind in der