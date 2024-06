Walldorf. (RNZ) Nachwuchsbands aus der Region stehen beim Musikfestival "Woodland Rock" im Mittelpunkt, am Samstag, 29. Juni, beim Grillplatz am Walldorfer Tierpark. Die Veranstaltung war bisher bekannt unter dem Namen "School Of Rock" und fand üblicherweise auf dem Gelände der Waldschule statt.

Organisiert vom Walldorfer Jugendzentrum "Jump" und der Schulsozialarbeit ging das Festival im Oktober 2021 erstmals über die Bühne. "Die Idee dahinter war, jungen Bands aus der Region für ein junges Publikum eine Plattform zu geben, gerade nach der Pandemie", sagt Hans-Jörg Burggraf, der die Veranstaltung zusammen mit seinem Kollegen Daniel Hofmann vom "Jump" organisiert. Die Resonanz war gut und im darauffolgenden Jahr fand "School Of Rock" sogar zwei Mal statt.

Da seit Anfang des Jahres auf dem Gelände der Waldschule für deren Erweiterung die Bagger rollen, kann das Format derzeit nicht mehr dort stattfinden. Die Verantwortlichen im "Jump" wollten die Veranstaltung trotzdem fortführen und so fanden sie mit dem Gelände der Grillhütte in der Nähe des Tierparks einen passenden Ersatz. "Wir haben hier sehr gute Bedingungen und können auch wieder die gleiche Bühne wie an der Waldschule aufbauen", freut sich Burggraf über die Fortsetzung der Reihe, die aufgrund des neuen Ortes den Namen "Woodland Rock"erhalten hat.

Das Format bleibt das Gleiche. Für die Verpflegung mit Essen und Getränken sind die Mitglieder der Bands aus dem "Jump"-Probekeller verantwortlich, die in der Vergangenheit bereits geholfen hatten. Unter anderem wird es Pizza aus dem Steinofen geben. Den Beginn macht nach der Begrüßung um 18 Uhr "Rock’n‘ School", ein Musikprojekt der Grundschule Hilsbach-Weiler. Schülerinnen und Schüler im Alter von acht bis zehn Jahren schreiben und komponieren darin gemeinsam Rock- und Popsongs. "Die wollte ich unbedingt dabei haben", so Hans-Jörg Burggraf, der sich darauf freut, den Kindern eine Bühne zu geben.

Danach spielt "Free2Play" (ab etwa 19 Uhr), eine Band aus Hockenheim, die seit 2014 musikalisch unterwegs ist. Die vier Jungs fühlen sich mit Pop, Rock, Punk und Metal zu Hause, "Hauptsache rockig und stimmungsvoll", wie sie selbst sagen. Sie spielen sowohl eigene Lieder als auch Coversongs, unter anderem von den "Red Hot Chili Peppers", den "Ärzten", "Green Day" oder "Metallica".

Um etwa 20.20 Uhr soll "Captivated" die Bühne betreten, eine Crossover-Band aus Ubstadt-Weiher. Das Quintett wandelt nach eigenen Angaben "auf den Pfaden von Alternative, Emo, Pop-Punk und Metalcore" und sieht sich als Beweis dafür, "dass sich Gegensätze anziehen". Den Abschluss von Woodland Rock macht ab etwa 21.40 Uhr Chakora, die Band war bereits 2023 dabei, sie war auch schon im Ausland auf Tour. Einlass zur Veranstaltung ist ab 17.30 Uhr. Veranstaltungsende ist um 23 Uhr. Der Eintritt ist frei.