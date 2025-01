Von Armen Hesse

Walldorf. Eintauchen in die Magie und Vielfalt der Akustikgitarre: Ein solches Erlebnis für alle Liebhaber des Saiteninstruments soll es am Freitag und Samstag, 17. und 18. Januar, in den Räumen von "Session Music" in der Wiesenstraße 2-6 geben.

Die Veranstalter versprechen ein buntes und inspirierendes Festivalprogramm, bei dem die Musik im Vordergrund steht: Am Freitagabend gibt es ein Konzert, daneben an beiden Festivaltagen Workshops, "Masterclasses" und "Clinics", in denen die Besten ihres Faches Einsteigern wie professionellen Musikern neue Techniken zeigen und wertvolle Hinweise zum selbst Ausprobieren mitgeben wollen.

> Ein Höhepunkt ist das Konzert am Freitagabend. Um 19 Uhr geben sich zum Eintrittspreis von 20 Euro drei Größen aus verschiedenen Generationen an der Gitarre die Ehre: Christina Lux, Petteri Sariola und Alexandr Misko versprechen einen Auftritt, der in virtuosen Momenten die Seele der Akustikgitarre auf die Bühne bringen soll.

Vor rund 40 Jahren begann die gebürtige Karlsruherin Christina Lux ihre Karriere. Mit ihrem ersten deutschsprachigen Album "Leise Bilder" gewann sie 2018 den "Preis der deutschen Schallplattenkritik". Ihre aktuellste Veröffentlichung, das Doppelalbum "Live DeLuxe", wurde ebenfalls für den "Preis der deutschen Schallplattenkritik" nominiert. Das Album nahm sie gemeinsam mit Oliver George auf, ein Wegbegleiter seit Anbeginn.

Petteri Sariola, geboren 1984, ist ein finnischer Gitarrist, Sänger und Songwriter, der für seine virtuosen Fingerstyle-Techniken und seinen perkussiven Ansatz auf der Akustikgitarre bekannt ist. Dadurch soll sozusagen eine gesamte Band auf einer einzigen Gitarre erklingen können.

Der russische Gitarrist Alexandr Misko, geboren 1997, ist bekannt für sein virtuoses Fingerspiel ohne Plektrum. Im Jahr 2018 wurde er von der britischen Zeitschrift "Music Radar" als "Acoustic Guitarist of the Year" ausgezeichnet und erlangte im Internet große Bekanntheit. 2023 zog er nach Deutschland, um seine musikalischen Horizonte zu erweitern.

> Fünf Workshops im Lager des Musikhauses sind über beide Tage verteilt geplant. Los geht es am Freitag um 13 Uhr, wenn Matthias Wurm "Techniken an der Akustikgitarre" vermitteln will, eine Wiederholung findet am Samstag um 10 Uhr statt. Die Teilnahme kostet jeweils zehn Euro.

Drei weitere Workshops werden von Peter Bursch angeboten, am Samstag um 11 Uhr zur "Ukulele", um 13 Uhr zur "Kindergitarre" und um 15 Uhr zur "Gitarre für Einsteiger".

> Bei den fünf "Masterclasses" stellen Meister an der Gitarre Aspekte ihres eigenen Spiels vor. Gäste sind eingeladen, eigene Gitarren mitzubringen, um auch zum eigenen Spiel Tipps zu erhalten.

Zwei der "Masterclasses" finden am Freitag statt: um 15 Uhr mit Petteri Sariola zum Thema "Cooking Beats with Pete: Percussion Fingerstyle", dabei wird die perkussive Klangerzeugung an der Gitarre behandelt. Um 17 Uhr folgt Bas Schouten zum Aspekt "Flatpicking in Pop Songs", also dem Spiel mit dem Plektrum. Eine Wiederholung des Kurses von Sariola findet am Samstag um 15 Uhr statt. Die insgesamt drei Kurse von Sariola und Schouten werden in englischer Sprache abgehalten.

Einen weiteren Kurs halten jeweils Christina Lux und Alexandr Misko ab. Lux wird das Thema "Songwriting" vorstellen. Sie beschreibt ihren eigenen Ansatz als sehr intuitiv und möchte den Anwesenden am Samstag um 11 Uhr diesen Zugang vorstellen. Um "Modern Fingerstyle" geht es am Samstag um 13 Uhr bei Misko, also das Spiel ohne Plektrum. Dabei will er nicht nur die Techniken, sondern auch die Ideen hinter seinen Kompositionen erklären. Die Teilnahme an den "Masterclasses" kostet jeweils 20 Euro.

> In den vier "Clinics" können die Gäste kurze Vorspiele der anwesenden Gitarristen erwarten. Dabei soll es auch die Gelegenheit geben, Rückfragen zum Vortrag, zur Spieltechnik und weiteren Aspekten der Gitarre zu stellen.

Den Anfang macht am Freitag in der Halle um 14 Uhr Alexandr Misko. Die weiteren drei "Clinics" finden am Samstag in der Abteilung Akustikgitarre statt. Um 11 Uhr eröffnet Bas Schouten, gefolgt von Petteri Sariola um 12 Uhr und erneut Bas Schouten um 14 Uhr. Die Teilnahme an allen "Clinics" ist kostenfrei.

> Ein Rahmenprogramm rundet das Festival ab: Bei einer Tombola an beiden Tagen, mit Auslosung jeweils um 16.45 Uhr, gibt es unter anderem eine "Martin LX-1E"-Gitarre zu gewinnen. In der Abteilung Akustikgitarre gibt es Spezialberatungen durch die Künstler – und zwar kostenlos am Freitag zwischen 10 und 15 Uhr. Kostenlose Vorträge sollen das Programm abrunden: Am Freitag um 16 Uhr zur Geschichte des Herstellers "Lakewood" und den Gitarrenbau in dem Traditionsbetrieb mit Martin Seeliger; es folgt um 17 Uhr ein Vortrag zu Thermo-Hölzern mit Armin Hanika sowie am Samstag um 10 Uhr zu Elektroakustik mit Udo Roesner.

Besitzer von Martin-Westerngitarren dürfen sich zudem über eine kostenlose Inspektion des Herstellers selbst freuen. Der Saitenhersteller "D’Addario" bietet einen kostenfreien Wiederbesaitungs-Service für Westerngitarren an, also Stahlsaiten. Um eine Registrierung wird gebeten.