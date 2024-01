Walldorf. (RNZ) Nach dem Dachstuhlbrand vom 17. Dezember 2023 besteht in dem davon betroffenen Gebäude in der Bahnhofstraße/Ecke Schulstraße weiterhin Einsturzgefahr. Deshalb muss die Bahnhofstraße an dieser Stelle weiterhin halbseitig gesperrt werden, wie die Stadt Walldorf mitteilt.

Da das Durchfahrtsverbot in großen Teilen von den Verkehrsteilnehmern missachtet wird und um hier eine besser erkennbare Regelung zu schaffen, hat das für die Straße zuständige Landratsamt nun eine Einbahnstraßenregelung angeordnet. Für den Verkehr, der von der Drehscheibe, Schulstraße und Oberen Grabenstraße kommt, ist die Durchfahrt in Richtung Wiesloch weiterhin möglich. In der gegenläufigen Richtung ist keine Durchfahrt möglich.

Die Umleitung erfolgt über die Ringstraße und Nußlocher Straße. Wie lange die halbseitige Sperrung notwendig bleibt, ist aktuell laut der örtlichen Straßenverkehrsbehörde nicht absehbar.

Update: Donnerstag, 18. Januar 2024, 15.52 Uhr

Bahnhofstraße gesperrt - Busse werden umgeleitet

Walldorf. (RNZ) Wegen einer halbseitigen Straßensperrung der Bahnhofstraße 9 in Walldorf in Richtung Drehscheibe fahren die Linienbusse derzeit nicht die reguläre Strecke, wie die Stadt mitteilt. Die Linien 720 und 721 fahren das Nahversorgungszentrum (NVZ) – von der Haltestelle Walzrute kommend – an und biegen nach rechts in die Bahnhofstraße ein, um über Ringstraße und Nußlocher Straße die Drehscheibe zu erreichen; von dort wird der reguläre Linienweg aufgenommen.

Die Linien 718, 750, 798 und 799 fahren stadteinwärts ebenfalls die Umleitung über Ringstraße und Nußlocher Straße und erreichen über die Drehscheibe das NVZ. Die Linie 750 fährt allerdings an Wochenenden das NVZ nicht an.

Die Linie 706 fährt – von Ikea kommend – nicht wie üblich über den Schlossweg, sondern über die Bürgermeister-Willinger-Straße und Ringstraße zur Haltestelle Kautzelweg. Damit entfallen die Haltestellen Feuerwehrhaus und Drehscheibe Steig B. Stadteinwärts fährt die Linie 706 das Versorgungszentrum nicht an, sondern über Kautzelweg und Sambugaweg zur Drehscheibe, anschließend gilt die reguläre Linienführung.

In Fahrtrichtung Wiesloch gilt weiter die reguläre Route. Das Ende der Sperrung wird veröffentlicht, sobald dies bekannt ist.