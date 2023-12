Walldorf. (tt) Der "Aqwa Bäder- und Saunapark" in Walldorf ändert "zwischen den Jahren" und über den Jahreswechsel seine Öffnungszeiten. Bad und Sauna bleiben am Sonntag und Montag, 24. und 25. Dezember, sowie am Sonntag und Montag, 31. Dezember und 1. Januar, geschlossen.

Von Dienstag, 26. Dezember, bis einschließlich Samstag, 30. Dezember, öffnet der Bäder- und Saunapark zu den bekannten Öffnungszeiten von 9.30 bis 22 Uhr, am Mittwoch bereits ab 7.30 Uhr.

Diese Öffnungszeiten gelten dann auch wieder ab Dienstag, 2. Januar. Die Sauna hat zwischen 10 und 22 Uhr geöffnet. Der Kassenschluss ist eine Stunde vor Badschließung, der Badeschluss 30 Minuten vor Ende der Badschließung.