Weinheim. (RNZ) Im Exotenwald beginnen am Montag, 25. November, Fäll- und Aufräumarbeiten. Das teilte eine Sprecherin von Forst BW am Dienstag in einem Schreiben an die Medien mit. Ihren Angaben zufolge dauern die Arbeiten mindestens bis zum Nikolaustag am Freitag, 6. Dezember. Bis dahin müssen diverse Waldwege gesperrt werden.

Die Eingriffe seien notwendig, da viele der aus unterschiedlichen Klimazonen stammenden Bäume zu kämpfen haben. Stichwort: Klimawandel. "Oft sterben Bäume nicht wegen eines einzelnen niederschlagsarmen oder heißen Jahres. Doch die Auswirkungen der mittlerweile vielen trockenen und heißen Sommer und niederschlagsarmen Winter hat auch klimatolerantere Baumarten wie der Atlaszeder oder der Küstentanne geschadet", so die Expertin.

Der ergiebige Niederschlag 2024 kam in vielen Fällen zu spät. Denn sind Rinde und Äste einmal abgestorben, können sie nicht reaktiviert werden. Sind nur Teile eines Baumes betroffen, lebt dieser zwar weiter, aber die abgestorbenen Bereiche sind Eintrittspforten für Pilze und Insekten. Da im Exotenwald viele Bäume, die an den Wegen stehen, starke Schäden aufweisen, muss gefällt werden.

Neben Motorsägen kommen Harvester zum Einsatz. Diese fällen die Bäume gezielt in eine bestimmte Richtung. Die Maschinen fahren nur auf Waldwegen sowie Rückegassen. Die Absperrungen seien ernst zu nehmen, warnt Forst BW: "Auch wenn Sie gerade nichts hören, bedeuten die Absperrungen, dass Verletzungs- oder Lebensgefahr besteht!", so der Aufruf.