Waghäusel. (RNZ/dpa) Eine Frau ist am Mittwoch bei einem Angriff in Waghäusel mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Das teilen Staatsanwaltschaft und Polizei mit.

Ein 52-jähriger Mann wurde demnach wegen eines mutmaßlichen versuchten Tötungsdelikts vorläufig festgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Beamten soll er gegen 16 Uhr in einer Wohnung im Ortsteil Wiesental der 45-jährigen Frau mit einem Messer in den Rücken gestochen und dabei zumindest in Kauf genommen haben, dass die Frau stirbt.

Sie kam mit einem Rettungshubschrauber und anfänglich lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus und wurde operiert. Die alarmierte Polizei nahm den Mann kurz darauf noch am Tatort widerstandslos fest.

Zur Bergung der Frau aus der Wohnung war die Feuerwehr eingesetzt, wofür die Bahnhofstraße kurz gesperrt werden musste.

Der Hintergründe der Tat blieben weiter unklar. Laut dem Sprecher haben sich der mutmaßliche Täter und das mutmaßliche Opfer gekannt. Weder die Frau noch der Mann wohnen nach ersten Erkenntnissen in der Wohnung, in der es am Mittwoch zu der Attacke kam. Am Donnerstag sicherten Kriminalbeamte weiterhin Spuren in der Wohnung.

Der Mann wird am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

Ort des Geschehens

Update: Donnerstag, 22. Februar 2024, 15.36 Uhr