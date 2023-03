"Verschiedene Gebäude in Weinheim wurden damit erbaut", ging Meitzler auf die einstige Verwendung des vulkanischen Gesteins ein. Allerdings weist der Rhyolith oft ein unregelmäßiges Bruchmuster auf, was ihn als Baustein ungeeignet macht. Nur in der näheren Umgebung des Stollens erscheint das Gestein massiv. "Daher entschied man sich, hier das Gestein bergmännisch abzubauen", wusste Meitzler.

Von Stefan Zeeh

Weinheim. Wer sich Weinheim von Westen nähert, sieht ihn bereits von Weitem: Den großen Wachenberg-Steinbruch mit seinen kahlen Wänden, der die Stadt überragt. Was der unbefangene Beobachter dabei wohl nicht ahnt, ist, dass es sich hierbei um die Reste eines ehemaligen Vulkans handelt, der vor rund 290 Millionen Jahren entstand.

Mehr über diesen längst erloschenen Vulkan und den Steinbruchbetrieb erfährt man bei regelmäßig angebotenen Führungen unter dem Motto "Hinein in den Wachenberg-Vulkan". So auch am Samstag, als der Mineraloge Ludwig Meitzler eine Gruppe von rund 30 Interessierten in den Steinbruch begleitete.

Der eigentliche Abbau von Gestein wurde vor rund zehn Jahren eingestellt, doch völlig verlassen liegt der Steinbruch nicht da, wie an den großen Betonmischern festzustellen war, die im Eingangsbereich verkehrten. Transportbeton werde hier hergestellt und verladen, wie Achim Götz von den Porphyrwerken Weinheim-Schriesheim (PWS) erläuterte, der die Gruppe im Eingangsbereich empfing.

Ein Teil des Gesteins wurde bergmännisch abgebaut. Im Stollen leben nun Fledermäuse. Foto: Dorn

Außerdem wird der Steinbruch zum Teil mit Erdaushub verfüllt, wie die Gruppe nach nur wenigen Schritten in Richtung Steinbruchinneres erfuhr. Die mit Erdaushub beladenen Lastwagen werden an einer Waage gewogen und kippen ihre Ladung weiter oberhalb ab. "Dort kontrolliert einer unserer Mitarbeiter, dass nicht zu viel Bauschutt im Erdaushub enthalten ist", erklärte Götz die Verfahrensweise. Maximal zehn Prozent Bauschutt seien in dem eingelagerten Material zugelassen.

Nur wenige Meter von der Waage entfernt lagern etwa drei Meter durchmessende Betonröhren. Sie sind sozusagen das Bindeglied von Vergangenheit und Zukunft des Steinbruchs. Auf dessen Ursprünge vor rund 125 Jahren weist der daneben befindliche Stollen hin, in dem Bergleute das Gestein, einen sogenannten Rhyolithen, abgebaut haben.

"Verschiedene Gebäude in Weinheim wurden damit erbaut", ging Meitzler auf die einstige Verwendung des vulkanischen Gesteins ein. Allerdings weist der Rhyolith oft ein unregelmäßiges Bruchmuster auf, was ihn als Baustein ungeeignet macht. Nur in der näheren Umgebung des Stollens erscheint das Gestein massiv. "Daher entschied man sich, hier das Gestein bergmännisch abzubauen", wusste Meitzler.

Diese Abbau-Weise wurde bald zugunsten eines Tagebaus aufgegeben, der Stollen aber blieb erhalten, und verschiedene Fledermausarten zogen ein. Daher steht der Stollen unter Naturschutz und muss erhalten bleiben. Damit dessen Belüftung trotz der Verfüllung des Steinbruchs gewährleistet bleibt, werden die Betonröhren im Bereich der Steinbruchverfüllung zu einem etwa 25 Meter hohen Turm aufgeschichtet, der mit dem Stollen verbunden ist. "Dadurch wird auch die Entwässerung des Steinbruchs gesichert", erläuterte Götz.

Nun ging es in den eigentlichen Steinbruchbereich. Auf dem Weg dorthin wies Meitzler auf ein anderes Gestein am Wegesrand hin. Es ist ein Granodiorit, in den der Vulkan sich seinen Weg hinein sprengte. Kurz darauf stand die Gruppe bereits im aufgefüllten Bereich des Steinbruchs unterhalb der riesigen Felswand. Hier haben in einzelnen, kleinen Tümpeln Gelbbauchunken eine neue Heimat gefunden. Allerdings ist diese Idylle von Waschbären bedroht, die ebenfalls hier leben und die Unken gern mal verspeisen. Deshalb hat man einen Zaun um die Tümpel gezogen, der die Waschbären abhalten soll.

Aber auch das Gestein zeigt hier eine Besonderheit. Die flüssige Lava ist an einigen Stellen in Form kleiner Säulen erstarrt. Diese stehen immer senkrecht zum umgebenden, kühleren Nebengestein, und man findet sie an verschiedenen Stellen im Steinbruch. Dabei weisen die Säulen insgesamt eine radialstrahlige Anordnung auf, sodass sie alle in Richtung des Zentrums des Vulkans zeigen.

Der Geologe bezeichnet dies als "Meilerstellung" in Anlehnung an Kohlemeiler, bei denen das Holz um die Mitte des Meilers herumgeschichtet wird. Und es ist diese Stellung der Gesteinssäulen, die ihm sagt, dass man sich innerhalb eines Vulkanschlots befindet.