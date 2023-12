Leimen. (luw) Aufreger kurz vor Weihnachten: Laut der Tierrechtsorganisation Peta sind kürzlich mehrere Karpfen in der Theke eines Leimener Supermarkts qualvoll erstickt. Ein in der am Montag veröffentlichten Pressemitteilung des Vereins angehängtes Video zeigt die verstörenden Szenen: Mindestens zwei auf Eis liegende Karpfen öffnen und schließen immer wieder ihren Mund.

Weiter heißt es, dass man bereits im Februar ähnliche Aufnahmen aus einer weiteren Filiale derselben Kette in Rostock erhalten habe: Dabei handelte es sich laut Peta um einen Mix-Markt. Die Pressestelle der auf den Verkauf osteuropäischer Produkte spezialisierten Lebensmittelhändler reagierte am Montag nicht auf eine Anfrage der RNZ.

"Vergangene Woche filmten Kunden mehrere Karpfen, die in einem Supermarkt in Leimen auf Eis lagen und langsam erstickten", teilen die Tierschützer mit. "Das Video zeigt, wie die Tiere inmitten des Eises in der Fischtheke liegend den Mund öffneten und vergeblich versuchten, zu atmen." Es wird von einem "langen, qualvollen Todeskampf" berichtet – das Video selbst dauert allerdings nur 17 Sekunden.

Die Organisation gibt an, aufgrund des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und die Tierschutzschlachtverordnung Strafanzeige gegen die Verantwortlichen erstattet zu haben. Weiter heißt es: "Das Video des Zeugen wurde als Beweismittel bei der Staatsanwaltschaft Heidelberg eingereicht."

Die RNZ fragte vor diesem Hintergrund bei Vorstandsmitgliedern von Angelvereinen der Region rund um Heidelberg nach: Ist das Öffnen und Schließen des Mundes wirklich ein Hinweis auf vergebliche Atemversuche des Fisches? Oder handelt es sich dabei um postmortale Muskelzuckungen, die noch nicht auf einen "qualvollen Todeskampf" schließen lassen?

Die erfahrenen Angler in der Region sind sich einig: "Wenn man den Karpfen fachgerecht schlachtet, bewegt er sich danach nicht mehr." Dabei wurde auch darauf hingewiesen, dass die Fische nicht lebendig an die Marktfiliale geliefert werden, sondern eigentlich schon tot sein sollten. Die lokalen Experten sind sich sicher: Hier müsse beim "Schlachten" der Fische etwas schiefgegangen sein.

Peta hatte nach eigenen Angaben auch nach dem Rostocker Fall Anzeige erstattet. "Vor diesem Hintergrund appelliert Peta an die Bevölkerung, sich vegan zu ernähren, um Grausamkeiten wie diese zu verhindern", erklärt die Organisation. "Einen lebenden Fisch wie Gemüse auf Eis zu legen, wo er nicht atmen kann und langsam und qualvoll erstickt, ist extrem grausam und per Gesetz verboten", wird Meeresbiologin Dr. Tanja Breining in der Mitteilung zitiert.