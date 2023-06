Davon lassen sich die drei 17-Jährigen aber nicht beirren. Sie wurden im Frühjahr bereits in die Einsatzabteilung der Feuerwehr im Schönauer Stadtteil Altneudorf aufgenommen. Und damit sind sie Teil eines landesweiten Trends: Die Feuerwehren werden immer weiblicher. Im Herbst steht für die drei Freundinnen die Grundausbildung an. Die RNZ hat sie besucht – mit dabei war auch ihre Kommandantin. Ein Gespräch mit vier Feuerwehrfrauen über den Bevölkerungsschutz von morgen, "Unisex-Umkleiden" und lange Fingernägel.

Schönau. Die "dummen Sprüche" Gleichaltriger müssen sich Alexandra, Sarah und Celina gar nicht mal so häufig anhören, weil sie als junge Frauen bei der Freiwilligen Feuerwehr sind. Es seien eher die allgemeinen alten Klischees, über die sie schlechte Witze zu hören bekommen: Dass die Einsatzkräfte beispielsweise mehr den eigenen Bierdurst als Brände löschen würden. So werden sie immer wieder belustigt gefragt: "Wie kann’s dir denn bei der Feuerwehr Spaß machen?!"

Von Lukas Werthenbach

Schönau. Die "dummen Sprüche" Gleichaltriger müssen sich Alexandra, Sarah und Celina gar nicht mal so häufig anhören, weil sie als junge Frauen bei der Freiwilligen Feuerwehr sind. Es seien eher die allgemeinen alten Klischees, über die sie schlechte Witze zu hören bekommen: Dass die Einsatzkräfte beispielsweise mehr den eigenen Bierdurst als Brände löschen würden. So werden sie immer wieder belustigt gefragt: "Wie kann’s dir denn bei der Feuerwehr Spaß machen?!"

Davon lassen sich die drei 17-Jährigen aber nicht beirren. Sie wurden im Frühjahr bereits in die Einsatzabteilung der Feuerwehr im Schönauer Stadtteil Altneudorf aufgenommen. Und damit sind sie Teil eines landesweiten Trends: Die Feuerwehren werden immer weiblicher. Im Herbst steht für die drei Freundinnen die Grundausbildung an. Die RNZ hat sie besucht – mit dabei war auch ihre Kommandantin. Ein Gespräch mit vier Feuerwehrfrauen über den Bevölkerungsschutz von morgen, "Unisex-Umkleiden" und lange Fingernägel.

Verschiedene Wege mit einem Ziel

"Ich hab’ als Baby schon im Feuerwehrauto geschlafen", erzählt Celina Schmitt: Die 17-Jährige kommt aus einer "Feuerwehrfamilie". Beide Eltern sind hier aktiv, ihr Vater war schon stellvertretender Abteilungskommandant – und auch der ältere Bruder ist für sie nicht nur engster Verwandter, sondern auch Kamerad. "Da kam früher gar nicht die Frage auf: ,Möchtest du?’", erinnert sich Celina lachend: "Die Anmeldung hier lief sozusagen automatisch." Besonders gut kann sich Celina auch noch an ihren sechsten Geburtstag erinnern: "Da war Hochwasser, weshalb ich meinen Vater den kompletten Tag nicht gesehen habe."

Sie kennt es von Klein auf, dass durch einen Alarm der Tagesplan einer Familie plötzlich auf den Kopf gestellt wird. "Da gibt’s auch keine Diskussionen – man geht dann los und gut ist", sagt Celina. Sie sei bisher – noch – diejenige in der Familie, die allein daheim zurückbleibt, wenn bei Eltern und Bruder der Piepser losgeht. Doch das soll sich ändern, wenn sie nach absolvierter Ausbildung und Volljährigkeit im nächsten Jahr endlich auch berechtigt ist, mit der Einsatzabteilung auszurücken.

Darauf zielen auch Alexandra Dujanovic und Sarah Willausch ab, die beide noch in diesem Jahr 18 werden. Ihre Wege zur Feuerwehr sind derweil völlig andere. Alle Drei kennen sich übrigens bereits seit der fünften Klasse: Bis vor Kurzem besuchten sie gemeinsam das Max-Born-Gymnasium in Neckargemünd. Doch während Celina quasi von Geburt an mit dem Feuerwehr-Virus infiziert war, kam Sarah erst im vergangenen Jahr zur Jugendabteilung. Neugierig wurde sie durch eine Freundin, die wiederum in Neckargemünd bei der Wehr aktiv ist.

Die Altneudorfer Jugendfeuerwehr gewann die „Lager-Olympiade“. Foto: Freiwillige Feuerwehr Altneudorf

"Ich hab’ das immer mitbekommen und wollte auch zu den Zeltlagern der Jugendfeuerwehr mit, wo ich jetzt auch gern mithelfe", erzählt Sarah: "Allerdings war es mit den Eltern ein kleines Hin und Her, gerade meine Mutter ist ein bisschen besorgt." Sie werde manchmal von ihr gefragt: "Gehst du dann auch wirklich im Ernstfall in einen brennenden Raum rein?" Für Sarah ist die Antwort klar: "Es ist einfach wichtig zu helfen." Zudem findet sie es spannend, auch in Sachen Technikverständnis etwas dazuzulernen: "Das hilft einem ja auch im Alltag."

Und Alexandra? Sie kam als Siebenjährige zur Jugendfeuerwehr und hat dieses ganz besondere Helfer-Gen wohl auch ein bisschen "vererbt" bekommen: "Mein Opa war lange in Kroatien bei der Feuerwehr – und seit er gestorben ist, ist es für mich noch mehr Anreiz, ihn stolz zu machen." Auch sie hat eine klare Motivation: "Hier kann man Menschen so einfach helfen, einfach nur indem man ein bisschen Freizeit opfert..."

Vorbilder in Uniform

"Ich kann mir schon vorstellen, dass wir einige mitgezogen haben", meint Celina. Und Alexandra erzählt: "Meine Nachbarin hat mich in Uniform aus dem Haus gehen sehen, dann wollte die auch immer kommen." Laut Kommandantin Klingmann hatte gerade die Altneudorfer Jugendfeuerwehr schon immer einen "relativ hohen Mädchenanteil". Aktuell sind die Mädels sogar in der Mehrheit: Von insgesamt 15 Jugendlichen sind neun weiblich.

"Momentan haben wir einen männlichen Jugendfeuerwehrleiter, aber bei so einem großen Mädchenanteil wird auch immer drauf geachtet, dass es eine weibliche Betreuerin gibt." Sarah ist schon entschlossen: "Also Jugendbetreuerin mach’ ich auf jeden Fall." Dafür muss sie die Grundausbildung bestehen und das 18. Lebensjahr vollendet haben.

Ein Highlight für viele sind die Zeltlager, bei denen Jugendfeuerwehren aus verschiedenen Orten zusammenkommen. Stolz präsentiert Celina einen großen Pokal: "Viele Gruppen waren im Altersdurchschnitt zwar älter als wir, aber wir haben dieses Jahr den ersten Platz in der Lager-Olympiade geholt." Bei den verschiedenen feuerwehrtechnischen Übungen schnitten die Altneudorfer am besten ab.

Alltag bei der Feuerwehr von morgen

Der vielschichtige Wandel der Feuerwehren ist derweil auch an ganz praktischen Dingen abzulesen: "Eigentlich ist es nicht erlaubt, dass wir keine getrennten Umkleidebereiche im Feuerwehrhaus haben", sagt die Kommandantin schmunzelnd: "Im Moment haben wir eine Unisex-Umkleide." Doch das Gebäude der Altneudorfer soll noch dieses Jahr renoviert werden, wobei dann auch getrennte Sanitäranlagen geplant sind. "Momentan ziehen wir uns rund ums Fahrzeug um", so Klingmann: Man schaffe sich bisher etwas provisorisch seine einigermaßen getrennten Bereiche. Aber auch die jungen Frauen sind da entspannt: "Ich hab nicht das Gefühl, dass da jemand guckt", meint Alexandra. "Und letztendlich sieht man da auch nicht mehr als im Schwimmbad", ergänzt Celina.

Sarah erzählt, dass sie sich nun in ihrem Spind eine Tasche mit Pflastern, Brillentüchern, Deo, langen Socken und mehr gerichtet hat: "Darüber machen sich viele lustig." Doch auch das nehmen die jungen Frauen locker hin – und die erfahrene Kommandantin wirft gleich ein: "Jaja, die Männer haben auch Deo im Spind liegen, machen sich dann aber lustig." Und was ist eigentlich mit langen Fingernägeln? Alexandra trägt sie gerne lang, auch beim Besuch der RNZ ragen sie weit über die Fingerkuppen hinaus: "Das ist für mich kein Ding mehr – und wenn mal einer abbricht, mein Gott..." Die Feinmotorik sei für sie inzwischen sogar mit kurzen Fingernägeln schwieriger, sagt sie lachend.

Auch sonst ist bei der Feuerwehr im beschaulichen Odenwaldort zu spüren, dass man hier fit für die Zukunft ist: Auf Instagram wird von Neuigkeiten und Einsätzen berichtet – und ein eigens geschulter Schriftführer produziert mit viel Herzblut unter anderem hochwertige Videos. Und das nächste Projekt zur Nachwuchsgewinnung steht schon an: Bald soll es auch eine Kinderfeuerwehr geben, die die Kleinen bis zum Alter von acht Jahren auf die Jugendfeuerwehr vorbereitet ...

Feuerwehr in Zahlen

Baden-Württemberg

> Insgesamt gibt es laut Landes-Innenministerium 113.740 Aktive in den Einsatzabteilungen der Gemeindefeuerwehren; davon sind 97,8 Prozent Ehrenamtliche. Die restlichen 2,2 Prozent arbeiten hauptberuflich bei der Feuerwehr. Zusätzlich sind 6412 Menschen in Werkfeuerwehren tätig, wovon rund 79 Prozent Ehrenamtliche sind. Die Zahl der Angehörigen der Gemeindefeuerwehren ist derweil seit 2013 um rund 3,8 Prozent gestiegen: Damals waren es noch 109.589 Aktive.

> Der Anteil der Frauen in den Gemeindefeuerwehren steigt. Waren es im Jahr 2013 noch rund 4,5 Prozent, sind es nun etwa 6,8 Prozent.

> Die Jugendfeuerwehren im Land wachsen nahezu stetig: 2013 wurden 27.876 Aktive im Alter zwischen 6 und 17 Jahren gezählt; 2018 waren es 32.676 und im Jahr 2022 lag die Zahl bei 35.780 – das entspricht einer Steigerung von rund 28,4 Prozent innerhalb von neun Jahren. Nur im Corona-Jahr 2020 erfuhr diese Entwicklung einen Rückschritt, doch bereits 2022 hatte man gegenüber 2019 schon wieder zugelegt. Und der Anteil der weiblichen Jugendlichen steigt hier sogar noch stärker: Lag er 2013 noch bei rund 14,6 Prozent, waren es 2022 schon 23,2 Prozent. Die absolute Zahl der Mädchen in den Jugendfeuerwehren hat sich demnach von 4077 im Jahr 2013 auf 8315 im Jahr 2022 mehr als verdoppelt.

Rhein-Neckar-Kreis

> Insgesamt gab es laut Landratsamt Ende vergangenen Jahres hier 4409 aktive Feuerwehrleute. Dabei handelt es sich ausschließlich um Ehrenamtliche, in keiner der 54 Gemeinden gibt es eine Berufsfeuerwehr. Die Zahl ist seit 2012 leicht gesunken: Damals gab es noch 4430 Aktive, im Jahr 2017 wurde innerhalb der vom Landratsamt genannten Zahlen ein Zwischenhoch erreicht: Hier waren 4489 aktive Feuerwehrleute gemeldet.

> Der Anteil der Frauen ist gestiegen: 2012 gab es noch 368 Feuerwehrfrauen, 2017 waren es 432 und Ende 2022 lag die Zahl bei 511. Damit ist die Frauenquote von 8,3 Prozent auf nun 11,6 Prozent gewachsen. Während also die absolute Gesamtzahl der Feuerwehrleute im Kreis seit 2017 um 80 gesunken ist, stieg jene der Feuerwehrfrauen um 79.

> Die Jugendfeuerwehren im Landkreis sind seit dem Jahr 2012 gewachsen, ähnlich den Gemeindefeuerwehren gegenüber 2017 aber wiederum geschrumpft. Ende 2022 wurden 1946 Jugendliche gezählt – 2017 wurde auch hier mit 2027 Mitgliedern ein Zwischenhoch erreicht, nachdem es 2012 lediglich 1854 gewesen waren: Innerhalb von zehn Jahren ist die Zahl also um knapp fünf Prozent gestiegen. Entgegen dem landesweiten Trend ist der Anteil der Mädchen in den Jugendfeuerwehren allerdings von 18,8 Prozent im Jahr 2012 auf nun 18,4 Prozent leicht gesunken.