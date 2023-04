Von Thomas Seiler

Wiesenbach. Nun ist es soweit! Was bei der Kommunalwahl in Wiesenbach 2019 bereits denkbar schien, traf in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats endgültig ein: Vater und Tochter gehören gemeinsam demselben Gremium an. "Wir gehen äußerst professionell mit dieser Tatsache um", erklärten auf Nachfrage Bürgermeister Eric Grabenbauer und seine Tochter Lena.