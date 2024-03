Rauenberg. (kbw) Groß ist der Ärger beim VfB Rauenberg: Wie der Verein mitteilte, sind Unbekannte in der Nacht auf Dienstag in das Sportgelände eingedrungen und haben sämtliche Fußballtor-Netze am Platz zerschnitten, ebenso Teile eines Ballfangnetzes. Vier feststehende und drei mobile Tore seien betroffen, außerdem mehrere Jugendtore, sagte Vorsitzender Mario Link.

Wie groß der Schaden ist, muss sich noch zeigen, nach ersten Begutachtungen könnten es aber bis 3000 Euro sein. "Wir sind noch bei der Schadensaufnahme", sagte Link. "Teilweise wurden die Netze nicht nur beschädigt sondern richtig herausgeschnitten", klagt er über den Vandalismus.

Die Stadt sei informiert, der Verein werde auch Strafanzeige bei der Polizei stellen, fuhr der Vorsitzende fort. Im Verein werde nun auch darüber nachgedacht, eine Videoüberwachung einzuführen. Das Sportgelände sei vollständig umzäunt, um darauf zu gelangen, mussten die Täter entweder ein Tor oder einen Zaun überwinden.

"Man ist fassungslos und muss fast schon Mitleid mit solchen verwirrten Menschen haben", schreibt der VfB Rauenberg auf Facebook. Der Verein freue sich über Hinweise von Augenzeugen. "Da wir so schnell keine neue Tornetze bekommen, versuchen wir mit den Resten, einige Netze zu flicken, um den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten", heißt es außerdem vom VfB.