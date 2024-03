Neckargemünd-Mückenlloch. (cm) Woher stammen die Uznamen für die Bewohner der Orte in der Region rund um Heidelberg? Heute geht es um Neckargemünd-Mückenloch.

> Als "Radschuh" sind die Bewohner des heutigen Neckargemünder Stadtteils bekannt. In seinem Buch "Die Ortsnecknamen in Heidelberg, Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis – von Bloomäuler, Lellebolle und Neckarschleimer" erklärt Autor David Depenau die Herkunft: "Weil die Mückenlocher wegen der geografischen Gegebenheiten ihres Ortes seit Alters her Keile, zuerst aus Holz und später dann aus Eisen, verwendeten, damit die Räder der Kuhwagen Halt bekommen, nannte man die Mückenlocher ,die Radschuh’.

Ältere unter den Bewohnern erinnern sich noch heute an den ,Radschuhbahnhof’, einen Parkplatz oberhalb des Ortes, an dem die Radschuhe vor der Einfahrt ins Dorf an die Wagen gelegt wurden, um diese bei der Abfahrt zu bremsen. Früher rief man den Mückenlochern auch ,Buschelböck’ nach, weil sie im Winter viel ins Buschelmachen gingen. Das hierbei gewonnene Reisig benötigten sie zur Herstellung von Besen, was ihnen ein karges Zubrot einbrachte. Im April wurde dann der Lohn für die mühsame Tätigkeit ausbezahlt.

Aus diesen Zeiten ist ein Spottvers erhalten geblieben, der vom besagten Uznamen zeugt: ,D’Micklecher Leit – die sen so gscheit – die halte Kerwe, wann’s Buschgeld geit.’ Heute wird die Kerwe nicht mehr im April, sondern am ersten Sonntag im Mai gefeiert. Durch eine Mutation des Ortsnamens kamen die Mückenlocher zu ihrem weiteren Uznamen ,Fliegental’, den ihnen die Stadtleute verliehen hatten.

Angeblich sei einmal einem Apostel der Neuapostolischen Kirche bei einem Besuch der Ortsname nicht fein genug gewesen und er habe die Umbenennung des Ortes in ,Fliegental’ vorgeschlagen. Der Vorschlag wurde zwar nicht umgesetzt, hat aber immerhin dem Ort zu einem weiteren Uznamen verholfen.