Wilhelmsfeld. (cm) Woher stammen die Uznamen für die Bewohner der Orte in der Region? Heute geht es um Wilhelmsfeld.

> Als "Hännickel" und "Rennebriggl" sind die Bewohner des Luftkurortes bekannt. In seinem Buch "Die Ortsnecknamen in Heidelberg, Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis" erklärt Autor David Depenau die Herkunft: "Die Wilhelmsfelder wurden die ,Hännickel’ genannt. Der Uzname leitet sich wahrscheinlich vom früher häufig vorkommenden Vornamen ,Johann Nikolaus’ ab, der sich mit der Zeit zu ,Hännickel’ verschliffen hat. Mit diesem Necknamen wurden sie als ein besonders zäher, eigensinniger und derber Menschenschlag gekennzeichnet, als Menschen mit Eigenschaften, die man zu jener Zeit für das nicht immer leichte, raue Leben in einem abgelegenen Odenwalddorf sicherlich benötigt hat.

Den Uznamen teilen sie mit den Schriesheimern, denen man mit diesem Uznamen Einfältigkeit und Hang zum Zorn nachsagen wollte. Zudem belegte man einst generell die Odenwälder mit diesem Uznamen.

Aber nicht nur als ,Hännickel’ werden die Wilhelmfelder geneckt. Im Laufe der Jahre haben sich einige Necknamen angesammelt, die von Ort zu Ort variieren und fast alle heute noch erhalten sind: ,Rennebriggl’ nannte man die Wilhelmsfelder, weil sie einst Eichenrinde an die Weinheimer Firma Freudenberg lieferten. So hießen die etwa armdicken Eichenstockausschläge von circa 10 bis 15 Zentimeter Länge, die bei der Gewinnung von Eichenrinde für Gewerbezwecke anfallen.

Mit dem Brei aus der gemahlenen Rinde (,Renne’) der Eichenäste (,Briggl’) wurde dann in den Freudenbergschen Werken Leder gegerbt. Die ,Rennebriggl’, andernorts auch ,Schälprügel’ oder ,Klapperprügel’ genannt, waren als Brennmaterial außerordentlich beliebt und galten als bestes Heizmittel für Bäcker. Dieser Uzname ist heute noch älteren Einwohnern bekannt.

Von Eiterbach her nennt man die Wilhelmsfelder bis heute die ,Hewwl’, was die Bewohner von Wilhelmsfeld als grobe und raue Kerle bezeichnen sollte. So gesehen ist dieser Uzname eine Analogie zum erstgenannten Necknamen ,Hännickel’. Bedingt durch die Lage am und auf dem Berg nannte man die Wilhelmsfelder von Altneudorf aus auch die ,Radschuh’. So nannte man die Holzklötze, die man den Wagenrädern unterschob, bevor die heutigen Bremsmethoden entwickelt wurden und auf denen die Wagen dann gebremst gen Tal rutschten. Auch dieser Uzname ist noch heute für Wilhelmsfeld bekannt und gebraucht.

Als ,He’bische’ (mundartlich für Hainbuche) wurden die Wilhelmsfelder auch noch einst geneckt. Dieser ebenfalls noch bekannte Uzname soll einst entstanden sein, weil der Wilhelmsfelder Menschenschlag ebenso zäh wie das Holz der Hainbuche gewesen sein soll, was wiederum zu den ,Hännickel’ passt."