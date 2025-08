Region Wiesloch. (tne) Am ersten August-Wochenende wird in der Region von Freitag bis Sonntag, 1. bis 3. August, einiges geboten. In vielen Orten können Feste von Vereinen sowie Konzerte verschiedener Genres besucht werden.

Kunst- und Weinliebhaber kommen in den nächsten Tagen auch nicht zu kurz. Die Kunstausstellungen und Veranstaltungen rund um edle Tropfen bieten gute