> Kräutermarkt in Mosbach: In ein duftendes Paradies für Kräuterfreunde und Genießer verwandelt sich am Samstag die Mosbacher Innenstadt. Von 9 bis 16 Uhr lockt dann der Kräutermarkt aufs historische Pflaster. Begleitet wird der Erlebnismarkt von kulinarischen Genüssen, floristischen Ideen und kunsthandwerklichen Schätzen für Haus und Garten.

Ab 10 Uhr können Kinder mit Amelie