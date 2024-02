Region Heidelberg. (bmi/lesa) Die Narren sind los! In der Region wird in den kommenden Tagen kräftig Fastnacht und Karneval gefeiert. Diese Veranstaltungen stehen in der närrischen Woche von Altweiberfastnacht am Donnerstag bis Aschermittwoch, 8. bis 14. Februar, rund um Heidelberg an:

Bammental

> Ihre Faschings-Seniorensitzung mit buntem Unterhaltungsprogramm feiern die Gemeinden Bammental, Gaiberg und Wiesenbach bereits am heutigen Mittwoch in der Elsenzhalle. Unter dem Motto "20er – 30er – 40er Jahre" wird ab 14.11 Uhr mit Alleinunterhalter Karlheinz Hambrecht und bei vielen Tanzeinlagen gefeiert; Einlass ist bei freiem Eintritt ab 13.30 Uhr.

> Altweiberfasching feiern die Landfrauen am Donnerstag in der "Reilser Festscheune". Los geht’s unter dem Motto "Variggd vun Kopf bis Fuß" ab 19.33 Uhr. Eine Anmeldung unter Telefon 0 62 23 / 58 41 ist erwünscht.

> Rote Fastnacht feiert die SPD am Samstag von 10 bis 13 Uhr vor der Altentagesstätte in der Hauptstraße 89: Berliner, Glühwein, Punsch und Kaffee werden angeboten; der Erlös wird einer örtlichen sozialen Einrichtung gespendet.

> Ihr traditionelles Heringsessen veranstalten die Unabhängigen Wähler Bammentals (UWB) am Aschermittwoch in der Altentagesstätte, Hauptstraße 89. Los geht’s um 19.30 Uhr, Anmeldung sind erbeten und möglich unter Telefon 06223 /865380 oder per E-Mail an uwb-briefkasten@gmx.de

Dossenheim

> Kinderfasching der DJK steht am Samstag in der Mühlbachhalle an. Los geht’s um 14.30 Uhr, Einlass ist ab 14 Uhr und das Ende auf 17 Uhr angesetzt. Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft.

> Seniorenfasching wird am Rosenmontag "uff’em Dossemer Mühlbach-Kreuzfahrtschiff" gefeiert. "Schiff ahoi!" heißt es ab 14.59 Uhr in der Begegnungsstätte in der Pfarrgasse 5a. Musik macht DJ "Don Joachim", auch darüber hinaus gibt es ein "buntes närrisches Programm". Der Eintritt ist frei, um Anmeldung per E-Mail an seniorenbuero@dossenheim.de oder unter Telefon 06221/861730 wird gebeten.

Eppelheim

> Kinderfasching wird am Montag in der Rudolf-Wild-Halle gefeiert. Der ECC lädt "alle kleinen Narren und ihre Familien zu einem fröhlichen Fest" ein. Einlass ist ab 12.30 Uhr, das Programm startet um 13 Uhr. Dann gibt es Spaß und Spiel sowie Essen und Trinken.

Heiligkreuzsteinach

> Ein Kindermaskenball findet am Fastnachtsdienstag in der Steinachtalhalle statt. Von 14.11 Uhr bis 18 Uhr sorgt DJ Cha Cha auf Einladung der Vereine des Hallenverbundes für ein närrisches Treiben.

> Das Abbrennen des Fastnachtshaufens findet am Dienstag ab 19 Uhr auf dem Sändel statt – einem Rastplatz oberhalb des Hauptorts an der Silbernen Bergstraße. Mit diesem Brauchtum soll der Winter ausgetrieben werden. Dabei werden die von der Jugendfeuerwehr eingesammelten Weihnachtsbäume verbrannt, der Musikverein Trachtenkapelle spielt auf und der Odenwaldclub bewirtet.

Leimen

> "Faschingsdings" steht am Donnerstag im "Quer" in der Rathausstraße 15a an. Ab 16.30 Uhr wird dort getanzt und gefeiert – am liebsten mit Kostüm.

> Die "Froschlocken-Faschingsparty" am Leimbach steigt am Samstag ab 20.11 Uhr in der St. Ilgener Aegidiushalle. Ausgerichtet wird die Party mit DJ Max Vibes vom Verein "Herzensmensch Rhein-Neckar". Einlass ist ab 19.30 Uhr.

> Eine Faschingsparty steigt am Samstag ab 19 Uhr im Erhard-Renner-Saal der Liedertafel. Neben italienischen Spezialitäten" winkt "jede Menge Tanzspaß mit der Live-Band ,Trio Italy’".

> Seniorentanz heißt es am Rosenmontag im Bürgerhaus. Von 14.30 bis 17.30 Uhr wird dort getanzt und geschwoft, was das Zeug hält.

> Zum Heringsessen am Aschermittwoch lädt die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Leimen ein. Los geht’s in der Begegnungsstätte in der Turmgasse 7-9 um 11 Uhr.

Lobbach

> Einen Kinderfasching organisiert die Gemeinde für ihren Nachwuchs am Dienstag in der Maienbachhalle in Lobenfeld. Dort startet um 14.59 Uhr das rund dreistündige Programm mit Spielen, Tanz und mehr. Einlass ist ab 14.31 Uhr.

Mauer

> Zum Kinderfasching lädt der TV Mauer am Sonntag ins Schützenhaus. Ab 14.11 Uhr stehen Kinderdisco, Spiele und allerhand fürs leibliche Wohl auf dem Programm.

Meckesheim

> "Der närrische Hydrant" heißt es am Samstag, wenn in der Lobbachhalle der Feuerwehr-Förderverein Mönchzell Kinderfasching feiert. Von 14.11 bis 18.11 Uhr winken "Musik, Spiele und viel Spaß". Für die Erwachsenen gibt es ab 18.11 Uhr außerdem eine "Aftershow an der Bar".

> Kinderfasching wird am Sonntag in der Auwiesenhalle gefeiert. Einlass ist ab 13.30 Uhr, Beginn ist um 14.11 Uhr. Dann werden unter anderem Kostüme prämiert.

Neckargemünd

> Einen Faschingsnachmittag für alle bietet die Johannes-Diakonie am Freitag in ihrer Kita und Tagespflege, Am Kalkbrunnen 3, an. Von 14 bis 16 Uhr lautet das Motto "kunterbunte Lebenswelt" und es wird gespielt, getanzt, gesungen und gegessen.

> Kinder-Faschingsball wird am Freitag von 15.11 bis 18.11 Uhr im Clubhaus des SV Waldhilsbach gefeiert. Geboten sind Essen und Trinken sowie Spiel und Tanz.

> Zum Kappenabend lädt der SV Waldhilsbach am Freitag in sein Clubhaus. Narren ab 16 Jahren sind ab 20.11 Uhr willkommen, geboten werden viele Getränke. "Die größte Kappe bekommt ein Freigetränk", wird zudem angekündigt.

> Der große Faschingsumzug zieht am Samstag durch Neckargemünd. Start ist um 13.33 Uhr. Die Aufstellung erfolgt an der Kreuzung Im Spitzerfeld/Eichendorffstraße. Von dort geht es durch die Wiesenbacher Straße bis zum Stadttor – dort sorgt das THW für Verpflegung – und weiter die Hauptstraße entlang bis zur Volksbank. Am Hanfmarkt gibt es Musik sowie eine Moderation des Umzugs. Auf dem Marktplatz bietet der Förderverein evangelische Kirchengemeinde Dilsberg ab 12 Uhr Getränke und "tagesfrische Fastnachtsküchle" an.

Nach dem Umzug wird im Narrendorf auf dem Festplatz unter der Friedensbrücke bis 20 Uhr weiter gefeiert. Ab 12 Uhr herrscht laut der organisierenden Neckargemünder Karnevalgesellschaft (NKG) ein "Mitführungs- und Benutzungsverbot" für Glasflaschen und Gegenstände aus Glas.

Neckarsteinach

> Das traditionelle Abrollen des Feuerrades und Entzünden des Scheiterhaufens findet am Fastnachtsdienstag ab 19 Uhr in Darsberg statt – der dortige Kulturausschuss spricht von einem "Geheimtipp für den letzten Abend der närrischen Zeit". Dazu wird die Ortsdurchgangsstraße bereits ab 18 Uhr gesperrt und es gibt Bewirtung wie Musik.

Dämonen und Wintergeister werden am besten mit Feuer vertrieben. Foto: Alex

Dann starten um 19 Uhr die Darsberger Hexen am Dorfgemeinschaftshaus ihren Zug zu den Wiesen, wo sie einen Hexentanz aufführen, gegen 19.30 Uhr das Feuerrad abgerollt wird und abschließend die Vertreibung stattfindet. Bereits am Samstag wird das knapp zwei Meter hohe Feuerrad am Ortseingang aus Neckarsteinach kommend gestopft.

Nußloch

> Den Narrenbaum stellen die Gajemänndl des KC Nußloch am Donnerstag um 19.11 Uhr am Rathaus. Drumherum gibt es ein buntes Programm mit Musik und närrischer Unterhaltung.

> Den Schmutzigen Donnerstag mit Livemusik der Partyband "Annimels" feiert der KC Nußloch beim Lumpenball in der Festhalle. Los geht’s um 20.11 Uhr. Einlass ist ab 18 Jahren und nur mit Kostüm.

> Die Ü30-Faschingsparty der "Hexe vum Grobrunn" wird am Samstag im Foyer der Olympiahalle gefeiert. Es spielt die band "Annimels". Beginn ist um 20 Uhr. Karten gibt es bei Optik Trautmann, der Metzgerei Neff-Neubauer und der Gärtnerei Rückemann.

> Der Kindermaskenball des KC Nußloch steigt am Sonntag in der Festhalle. Tanz, Musik, Spiel, Spaß und eine Kostümprämierung für Kinder und Erwachsene sind angekündigt. Startschuss ist um 14.11 Uhr.

> Der Rosenmontag wird in der Festhalle gebührend gefeiert. Um 20.11 Uhr lädt der KC Nußloch unter anderem zu Livemusik mit der Band "As Far As Low". Einlass ist ab 18 Jahren sowie nur mit Kostüm.

> Seinen Fastnachtsumzug "Südliche Bergstraße" begeht der Karneval-Club Nußloch am Faschingsdienstag. Einer der größten Umzüge in der Rhein-Neckar-Region beginnt um 14.11 Uhr an der Ecke Römerstraße / Walldorfer Straße, schlängelt sich farbenfroh durch die Mondspritzergemeinde über Hildastraße, Massengasse, Hauptstraße, Lindenplatz und Sinsheimer und Gartenstraße sowie zurück zum Lindenplatz, wo im dortigen Narrendorf weitergefeiert wird. Mit dabei sind örtliche Gruppen und auswärtige Vereine – allerlei Hexen, Geister, Musiker und Narren.

Sandhausen

> Senioren-Faschings-Nachmittag wird am Donnerstag in der Festhalle gefeiert. Ab 14.31 Uhr lädt die Verwaltung die örtlichen Senioren zu einem "illustren Faschingsprogramm" mit Büttenreden, Gardetanz und Musik ein.

> Ein Heringsessen organisiert der Frauenchor Belcanto am Aschermittwoch ab 11 Uhr im Restaurant der Festhalle. Auf der Speisekarte stehen etwa Matjesfilet, Bismarckhering, Fischbrötchen, Kräuterquark mit Kartoffeln und auch Kuchen.

Schönau

> Einen "Krachmacherumzug" angekündigt hat die evangelische Kirchengemeinde für Freitag am Rathaus. Die Kindergartenkinder werden unter Gebrüll und Gelächter das Rathaus stürmen und versuchen, dem Bürgermeister die Krawatte abzuschneiden sowie an den Rathausschlüssel zu gelangen.

> Eine Faschingsshow mit Barbetrieb geht am Samstag in der Sporthalle Altneudorf über die Bühne. Der SV Altneudorf lädt ab 19.11 Uhr zu Tanz, Comedy und Livemusik sowie einer Kostümprämierung. Karten gibt es bei der Bäckerei Bernauer.

> Kinder feiern Fasching am Sonntag ab 14.11 Uhr. Dafür sorgt in der Sporthalle Altneudorf die örtliche Feuerwehr.

> Fackeltanz, Feuerrad und Feuerkugeln – für diesen "heißen" Faschingskehraus sorgt die Odenwälder Trachtengruppe Steinachtal am Dienstag. Los geht’s um 18.30 Uhr mit dem Fackeltanz am VfB-Vereinsheim im Oberen Tal. Oberhalb des Schul- und Freizeitzentrums werden dann gegen 19 Uhr das Feuerrad und die Feuerkugeln abgerollt. Danach gibt es einen "lustigen Kehraus" im VfB-Heim etwa auch mit Musik und Tanz von den Schönauer Trauerschnallen.

Wiesenbach

> Die Wissebacher Hexen stürmen am Donnerstag traditionell den Ort. In Geschäften, der Schule und mit dem Bürgermeister und dessen Bediensteten treiben sie ab 12 Uhr auf dem Rathausplatz ihren Schabernack. Zuschauer sind willkommen.

> Zum Kinderfasching lädt die Kulturgemeinschaft am Faschingsdienstag in die Biddersbachhalle ein. Beginn ist bei freiem Eintritt um 14.11 Uhr; Spiele, Musik und vieles mehr stehen auf dem Programm.

Wilhelmsfeld

> Zum Sturm auf das Rathaus blasen die Wilhelmsfelder Schulkinder am Freitag. Los geht’s um 10 Uhr.

> Fastnachtsfeuer und Feuerrad zelebriert die Freiwillige Feuerwehr als Volksbrauch am Dienstag ab 18 Uhr am Laiersberg, nahe der Bushaltestelle "An der Autohalle". Mit Einbruch der Dunkelheit wird das durch einen Fackelgang der Jugendfeuerwehr begleitete Feuerrad abgerollt. Dämonen und Wintergeister werden so seit Jahrhunderten vertrieben. Zudem warten auf die Besucher warme und kalte Getränke wie Speisen.