Gaiberg. (agdo) Für die Unterbringung von Geflüchteten hat die Gemeinde Gaiberg das Haus in der Bammentaler Straße 51 gekauft. In dem Haus sollen ausschließlich Geflüchtete untergebracht werden, was einige Gemeinderäte nicht gut finden. Sie sind der Meinung: Gelebte Integration sieht anders aus.

Sie hätten sich vor diesem Hintergrund eine Belegung auch mit Einheimischen gewünscht. Für