Von Christoph Moll

Dossenheim/Neckargemünd/Neckarsteinach. Das ausrangierte U-Boot U17 hat am Wochenende auf seiner Reise von Speyer ins Technik-Museum in Sinsheim die Massen angelockt. Am Samstagvormittag passierte der Transport auf dem Neckar die Schleuse beim Dossenheimer Ortsteil Schwabenheimer Hof unter den Augen zahlreicher Neugieriger, die diesen besonderen Moment