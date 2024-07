Dossenheim/Neckargemünd/Neckarsteinach. (cm) Das U-Boot U 17 ist auf seiner Reise von Speyer ins Technik-Museum in Sinsheim nun auf dem Wasser unterwegs. Am heutigen Samstag passiert es auf dem Weg zur Zwischenstation in Heidelberg auch den Dossenheimer Weiler Schwabenheim. Am Montag ist es in Neckargemünd und Neckarsteinach zu sehen.

Wie die Gemeinde Dossenheim mitteilte, dürfte das U-Boot schätzungsweise zwischen 10 und 12.30 Uhr Schwabenheim passieren. Spannend wird es dort an der Schleuse. Das Rathaus verweist auf den Live-Tracker der Adresse unter https://u17.technik-museum.de, auf dem die jeweils genaue Position des U-Boots verfolgt werden kann.

Nach dem Wochenende in Heidelberg setzt das U-Boot am Montag gegen 10 Uhr seine Fahrt Richtung Eberbach fort. "Ab 11 Uhr kann dann mit dem Auftauchen des U-Boots in Neckargemünd gerechnet werden", teilte die Stadt Neckargemünd mit. Eine genaue Uhrzeit für die Durchfahrt stehe aber auch hier nicht fest.

Mit der Ankunft in Eberbach werde gegen 15 Uhr gerechnet. Am Neckarufer in Neckargemünd, Kleingemünd, Rainbach und Neckarhäuserhof bieten sich laut Stadt viele Möglichkeiten, dieses Ereignis zu verfolgen. Allen voran auf dem Neckarlauer. "Hier sind die Alte Scheune sowie das Imbisshaus oberhalb des Neckarlauers geöffnet", so die Stadt.

Außerdem habe sich die Trachtenkapelle Dilsberg angekündigt. Wer das U-Boot gerne von oben betrachten möchte, sei auf der Eisenbahnbrücke richtig. Auf der Friedensbrücke bittet die Stadt darum, trotz U-Boot auf den Verkehr zu achten.

Der gesamte Neckarlauer wird am Montag ab 8 Uhr wegen der Durchfahrt des U-Boots gesperrt, damit Interessierte von dort aus das Ereignis beobachten können. Der Neckarlauer wird im Laufe des Nachmittags wieder freigegeben. Nächstgelegene Parkmöglichkeiten befinden sich am Hanfmarkt und unter der Friedensbrücke.

Auch in Neckarsteinach kann die Vorbeifahrt des U-Boots beobachtet werden – zum Beispiel auf dem Neckarlauer. Besonders interessant dürfte hier das Passieren der Schleuse sein.

Info: Alles zum U-Boot gibt es unter www.rnz.de/u17