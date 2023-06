Von Silke Beckmann

Ladenburg. Zwei volle Tage lang wurde auf der Festwiese allerhand geboten: frisch zubereitete türkische Spezialitäten, ein Bühnenprogramm für Auge und Ohr, Spiel- und Tobemöglichkeiten für Kinder. Die durften außerdem die Dienstwagen der örtlichen Feuerwehr und Polizei inspizieren. Außerdem gab es einen Büchertisch, Infostände und eine türkische Keramik-Manufaktur. Allerdings auch hohe Temperaturen und reichlich Sonnenschein, was den Aufenthalt auf dem Areal zu einer doch recht schweißtreibenden Angelegenheit machte.

Der Türkisch-Islamische Kulturverein hatte zu seinem traditionellen Sommerfest eingeladen, der laut Organisatoren bereits 17. Auflage. Eine Mammutveranstaltung, auf die sich die Vereinsmitglieder ein halbes Jahr lang vorbereitet hatten, wie Vizevorsitzende Sevenay Beyazal-Uzun anmerkte.

Angesichts der drückenden Hitze hielt sich tagsüber die Resonanz stellenweise jedoch in Grenzen: "Es sind einfach nicht genug Kinder da", bedauerte etwa der ehrenamtlich auftretende Clown Jackie Murat, der sein junges Publikum gewöhnlich in null Komma nichts auf Trab bringt und bestens unterhält. Und auch die Standbetreiber des beliebten Fest-Flohmarktes hatten schon lukrativere Jahre erlebt, so zumindest einige Rückmeldungen am Samstag.

Rundum positiv äußerte sich am Sonntag dagegen Andreas Weinast aus Weinheim, der schon zum zweiten Mal dabei war, mit "guten Geschäften" rechnete und betonte: "Ich komme gern hierher."

Tradition hat auch die Einladung an Stadtverwaltung, Gemeinderäte und Kirchenvertreter für Sonntagmittag. Bevor die jungen Derwische auf der Bühne ihr Können zeigten und anschließend Profi Yasin Seker türkische Livemusik spielte, wünschte Sabit Uzun, Vorsitzender der über 220 Mitglieder starken DITIB-Gemeinde, einen "tollen Aufenthalt" und dankte für die erneute Möglichkeit, das Fest ausrichten zu können.

Auch das Gemeindezentrum, auf dessen Realisierung der Verein schon lange wartet, wurde thematisiert – kein Wunder angesichts des im Mai ergangenen Gemeinderatsbeschlusses, die Entscheidung über die Vergabe eines Grundstücks zu vertagen (die RNZ berichtete).