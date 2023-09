Leimen. (fre) Ein gewichtiges Thema stellte in der jüngsten Gemeinderatssitzung unter dem Tagesordnungspunkt "Verschiedenes" die Pleite des bisherigen Stadthaus-Investors dar. "Recht optimistisch" zeigte sich Oberbürgermeister Hans D. Reinwald mit Blick auf das Stadthaus, "dass eine Lösung im Laufe des Jahres 2023 vorliegen wird".

Er reagierte damit auf Klaus Feuchter (FDP), der auf das Insolvenzverfahren der Paulus Wohnbau GmbH verwiesen hatte: Wie berichtet, war es aus einem Verfahren in Eigenverantwortung in ein Regelinsolvenzverfahren überführt worden, in dem nicht mehr die bestehende Geschäftsführung, sondern der Insolvenzverwalter für die Geschäfte beziehungsweise für die Abwicklung zuständig ist. Laut OB könnte dies für Leimen die juristisch günstigere Variante sein, um aus der bisherigen Kooperation mit der Paulus GmbH herauszukommen.

Der Insolvenzverwalter habe ihm mitgeteilt, dass aus dem Paulus-Bestand fünf Projekte weitergeführt würden – der "Treffpunkt Leimen" sei hier nicht dabei. Gespräche mit möglichen anderen Investoren liefen. Im Laufe des Oktobers, so Reinwald, werde der Gemeinderat auch dahingehend informiert, was ein provisorisches Herrichten des Turmschulhofs nach Abschluss der vorbereitenden archäologischen Untersuchungen kosten werde. Auf die Vorlage solcher Zahlen hatte FDP-Feuchter ebenfalls gepocht, unter Hinweis auf entsprechende Ratsbeschlüsse vom 31. August. Weniger die wegen der Paulus-Insolvenz am 31. August erfolgte Sondersitzung des Gemeinderats kritisierte Ralf Frühwirt (GALL), sondern vielmehr das dazugehörige Sitzungsprotokoll. Seine Frage an den anwesenden Bauunternehmer Erwin Paulus bezüglich dessen Terminkalender sei zwar im Protokoll erwähnt, nicht aber seine Verwunderung ob des ungewöhnlichen Sitzungsbeginns um 11 Uhr, den die Verwaltung unter Hinweis auf andere Paulus-Termine festgelegt hatte: Auf Frühwirts Nachhaken hatte der Bauunternehmer kundgetan, dass er auch zum regulären Sitzungsbeginn um 18.30 Uhr hätte kommen können.

Wenn Frühwirt seinen Änderungswunsch schriftlich einreiche, sicherte der OB zu, werde diese Änderung aufgenommen.

Update: Mittwoch, 27. September 2023, 19.52 Uhr

Insolventer Investor will "alles tun, um Projekt abzuschließen"

Leimen/Ludwigsburg. (luw) Das Großprojekt "Treffpunkt Leimen" liegt weiter auf Eis – doch seit Dienstag gibt es Neuigkeiten zur Insolvenz des Investors: Das bekanntlich im August beantragte Eigenverwaltungsverfahren der Paulus Wohnbau GmbH aus Pleidelsheim, die das auf 8,5 Millionen Euro geschätzte Stadthaus hätte bauen sollen, wurde aufgehoben. Dies teilte die Wirtschaftskanzlei GÖRG unter Verweis auf einen Beschluss des Amtsgerichts Ludwigsburg mit.

Der Kanzlei gehört der vom Amtsgericht bestellte Sachwalter Dr. Holger Leichtle an, der nun als vorläufiger Insolvenzverwalter "im Regelverfahren die aktuelle Situation der Gesellschaft und die Zukunftsfähigkeit ihrer Projekte sorgfältig analysieren" soll, wie es in der Mitteilung weiter heißt. "Die Geschäftsführung der Paulus Wohnbau GmbH bleibt weiterhin im Amt und arbeitet während des Insolvenzverfahrens eng mit der Insolvenzverwaltung zusammen", erklärte ein Sprecher von GÖRG auf Nachfrage der RNZ.

Und weiter: "Als vorläufiger Insolvenzverwalter hat Herr Dr. Leichtle die Aufgabe, das Vermögen der Paulus Wohnen im Rahmen des Verfahrens zu verwalten und dabei die Interessen der Gläubiger zu schützen." Was dies für den "Treffpunkt Leimen" bedeutet, ist laut Kanzlei noch offen: "Derzeit analysieren wir sorgfältig die Zukunftsfähigkeit sämtlicher Projekt der Paulus Wohnbau GmbH."

Wo dies möglich sei, würden die Projekte fertiggestellt. "Zum aktuellen Stand einzelner Projekte können wir derzeit leider noch keine nähere Auskunft geben", heißt es. "Wir prüfen mögliche Optionen und suchen nach fairen Lösungen für alle Beteiligten."

Demnach wurde die Insolvenz der Paulus Wohnbau "durch eine Vielzahl von Faktoren verursacht", so etwa durch "erhebliche Materialengpässe, die zu drastischen Preissteigerungen auf dem Baustoffmarkt führten und somit die Kalkulationen des Bauträgers stark belasteten". Ein weiterer wichtiger Faktor sei die "Zurückhaltung potenzieller Käufer aufgrund der gestiegenen Zinsen und der unsicheren wirtschaftlichen Lage".

Wohnbau-Geschäftsführer Erwin Paulus sagte am Dienstag auf Nachfrage, dass die Aufhebung der Eigenverwaltung "eigentlich keine Auswirkungen" auf das Leimener Projekt habe. "Es gilt weiter, dass wir uns um entsprechende Projektpartner oder Unternehmer bemühen, sobald von der Stadt entsprechende Signale kommen", so Paulus. "Ich werde alles dafür tun, um das Projekt abzuschließen."

Ein Vorteil dieser neuen Ausgangssituation sei derweil, dass nun die Finanzierung aller Projekte seines Unternehmens auch über das Jahr 2024 hinaus gesichert sei. Er zeigte sich optimistisch, dass die Wohnbau GmbH dieses Verfahren überstehen werde. Die Leimener Stadtverwaltung war am Dienstag auf Anfrage der RNZ nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.