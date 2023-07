Von Diana Deutsch

Weinheim/Region. Mit Sicherheit hatte sich Monika Lehmann-Etzelmüller ihr Amt einfacher vorgestellt. Damals im Februar 2015, als sie zur Dekanin des Kirchenbezirks Neckar-Bergstraße gewählt wurde. Doch die vergangenen acht Jahre haben es nicht gut gemeint mit der evangelischen Kirche in Baden. Rund 50.000 Menschen sind ausgetreten. Ein Erdrutsch.

Monika Lehmann-Etzelmüller (54) musste ihren Gemeinden schmerzhafte finanzielle Einschnitte verordnen. Dann kam Corona. Gefolgt von dem Sparprogramm "Ekiba 2032". Das war die Ankündigung, dass jeder Kirchenbezirk bis spätestens in zwei Jahren seine Ausgaben noch einmal um 30 Prozent senken muss.

Monika Lehmann-Etzelmüller hätte trotzdem wieder für das Amt der Dekanin kandidiert. Wenn nicht plötzlich "ein Traumjob" an die Tür geklopft hätte. Im Heidelberger "Petersstift", dem Predigerseminar der Landeskirche, wird Lehmann-Etzelmüller ab 1. September die Verantwortung übernehmen für die praktische Ausbildung aller Vikare in der Landeskirche. "Das ist eine sehr schöne Aufgabe, die mir wieder mehr Zeit für Theologie schenkt", sagt die scheidende Dekanin.

Auf den ersten Blick hat sie sich nicht verändert in den letzten acht Jahren. Monika Lehmann-Etzelmüller sieht keinen Tag älter aus als bei ihrer Wahl. Sie trägt lediglich die Haare etwas länger. Und sie lebt nicht mehr auf einer Baustelle wie bei ihrem Amtsantritt, als das schöne Pfarrhaus in der Weinheimer Scheffelstraße gerade renoviert wurde. Die Realität der evangelischen Kirche indes hat mit der vor acht Jahren nichts mehr gemein. Die Räume werden größer und größer, die Gemeindeglieder einander immer fremder, das Geld immer knapper. "Diese Reduzierungen tun allen weh", sagt Lehmann-Etzelmüller. "Da gibt es viel Trauer, Unverständnis und Wut."

Als Dekanin habe sie immer versucht, den Menschen klarzumachen, dass das evangelische Leben vor Ort trotzdem weitergeht: "Dass man immer einen Weg findet, wenn man zusammenhält." Sehr schwer sei es ihr allerdings stets gefallen, einer Gemeinde zu sagen, dass ihre Kirche nicht mehr finanziert werden kann. "Das hat mir wehgetan. Weil die Kirche ja nicht nur ein Gebäude ist, sondern auch ein Ort, den die Menschen mit ihrer eigenen Identität verbinden."

Was sie verblüfft und verstört habe, gesteht die scheidende Dekanin, sei die Geschwindigkeit gewesen, in der die Gemeinden geschrumpft sind. "Das ging viel schneller, als alle Prognosen vorausgesagt haben." In letzter Zeit spüre sie eine gewisse Erschöpfung in den Ältestenkreisen, wenn trotz aller Anstrengungen wieder 200 Menschen ausgetreten sind.

Das schöne Pfarrhaus in der Weinheimer Nordstadt zu verlassen, fällt Monika Lehmann-Etzelmüller besonders schwer. "Ich hoffe, dass wir wenigstens noch ein oder zwei Jahre hier als Mieter wohnen können." Das ist durchaus realistisch, denn der nächste Dekan wird in einer Privatwohnung leben. "Ich war ja immer mit 30 Prozent noch Pfarrerin an der Peterskirche", erklärt sie. Künftig ist die Leitung des Kirchenbezirks "Neckar-Bergstraße" ein Vollzeitjob.

Und ihre Prognose für die Zukunft der Kirche? Sie habe den Pfarrerberuf immer als vielfältige und sinnstiftende Tätigkeit erlebt, sagt Monika Lehmann-Etzelmüller. Und: "Ich mag mir keine Gesellschaft vorstellen, in der jeder seinen Glauben nur noch allein lebt." Die Menschen brauchten Gemeinschaft. Um zu wachsen und um zu feiern. "Und sie haben nach wie vor ein großes Verlangen, Gott zu begegnen. Das sieht man ja Jahr für Jahr an Weihnachten."

Nur die Verbindung zwischen der Kirche und den Menschen sei momentan irgendwie unterbrochen, rätselt die scheidende Dekanin. Ein Phänomen, dem man dringend auf den Grund gehen müsse. "Ich möchte weiterhin in stillen, alten Dorfkirchen sitzen können. Und ich möchte sicher sein, dass ein Pfarrer da ist, wenn ich etwas auf der Seele habe. Mit diesem Wunsch stehe ich bestimmt nicht allein da."

Info: Monika Lehmann-Etzelmüller wird am Sonntag, 16. Juli, 17 Uhr, in der Weinheimer Peterskirche verabschiedet. Landesbischöfin Heike Springhart leitet den Gottesdienst.