Von Kim Fellger

Walldorf. Der 28. August ist der internationale Gedenktag der Regenbogenbrücke: Dann soll an alle verstorbenen Haustiere erinnert und Besitzern die Möglichkeit gegeben werden, ihrer zu gedenken. Der Regenbogen stellt symbolisch eine Verbindung zwischen Himmel und Erde dar.

Als die Schriftführerin des Tierschutzvereins Wiesloch/Walldorf und Organisatorin der Veranstaltung, Birgit Schneidewind, von diesem Feiertag hörte, teilte sie dies gleich ihren Kolleginnen und Kollegen im Tom-Tatze-Tierheim mit. "Daraufhin hat jeder sofort etwas von seinem verstorbenen Tierchen oder von einem der Tierheimtierchen erzählt", sagte Schneidewind. "Wie von selbst" sei man auf die Idee gekommen, eine Gedenkveranstaltung auszurichten.

In einem familiären Rahmen sollte man den Verlust thematisieren und Erinnerungen an das Haustier teilen. "Reden und weinen reinigt die Seele und es hilft wirklich, über das zu sprechen, was einen beschäftigt. Aber es wird nicht nur in Traurigkeit an die Tiere gedacht, sondern ganz häufig auch mit einem Lächeln." Schließlich erinnere man sich vor allem an die schönen Momente.

Das Tierheim veranstaltete daher ein kleines Fest für Halter verstorbener Tiere. Viele Menschen waren der Einladung gefolgt und in einem andächtigen Rahmen fand ein angeregter Austausch statt. Das Kreativteam des Tierheims hatte sich mehrere liebevoll gestaltete, interaktive Stationen ausgedacht.

An diesen Ständen konnten die Teilnehmenden Gedenksteine für ihre Tiere bemalen oder Zettel mit dem Namen der Tiere beschriften und diese danach verbrennen. Die Asche durften sie mitnehmen, um sie später im Gedenken an das Haustier zu verstreuen. Ferner durfte jeder ein Bild seines Haustiers mit dessen Namen und persönlichen Worten an einer Pinnwand aufhängen. Gemeinsam wolle man eine Erinnerungswand erstellen, sagte Schneidewind. Überdies wurden Kerzen im Gedenken an die Tiere entzündet, die im Tierheim verstorben sind.

Viele der Anwesenden hatten ein Tier verloren, welches sie zuvor im Tierheim adoptiert hatten. So auch Anna-Lena Weber, die mit ihrer Familie wegen ihrer Katze Tinka da war. Die Katze hätten sie 2020, als sie schon zwölf Jahre alt war, vom Tierheim bekommen. Leider sei sie vergangenes Jahr verstorben. "Der Abschied war nicht so leicht", wie Weber erzählte, "doch mittlerweile, auch mit etwas Abstand, ist es schön, an sie zu denken." Zum Regenbotentag gestaltete sie ihrem Haustier zu Ehren einen Stein und verbrannte ein Namensschild. Im Allgemeinen werde ihrer Meinung nach wenig über das Trauern um Tiere gesprochen. Genau deshalb sei der Austausch mit anderen Menschen, die den Verlust nachempfinden könnten, so wichtig.

Ähnliches berichtete Ute Boyd: "Beim Anschauen der Stände sind mir schon ein bisschen die Tränen in die Augen gestiegen. Auch wenn man denkt, dass man eigentlich über den Tod des Haustiers hinweg ist, merkt man dann doch, dass es einem immer noch sehr nahe geht, auch nach all der Zeit." Sie selbst hatte schon viele Tiere, doch besonders gut erinnere sie sich an ihre Hündin Donna, die vor fünf Jahren verstorben war.

Boyd hatte die damals schon ältere Hündin 2012 im Tierheim adoptiert. Vor allem ihre komischen Eigenarten seien Boyd im Gedächtnis geblieben: Die Hundedame habe beispielsweise die Fressnäpfe der Katzen in ihr Hundekörbchen verschleppt. "Das Tom-Tatze ist für mich mehr als nur ein Tierheim", fuhr sie fort, "denn hier steht vor allem die Beziehung zwischen Tier und Mensch im Vordergrund".

Viele der Teilnehmenden erwähnten lobend die Arbeit der Mitarbeitenden und ehrenamtlichen Helfer des Tierheims; Isa Herrmann etwa, die sich dem Tierheim "sehr verbunden" fühlt. Sie war dankbar für die Möglichkeit, gemeinsam mit anderen ihrem verstorbenen Kater Mickey zu gedenken. Ihrer Meinung nach sollte der eigenen Tiere mehr gedacht werden: "Ein Tier gibt einem so viel Liebe, unter anderem auch mehr als ein Mensch einem geben kann".

Auch der Vorsitzende des Tierschutzvereins, Volker Stutz, schreibt den Tieren einen hohen Stellenwert zu: "Die Tiere haben uns ein Stück weit begleitet und sie sind immer für uns da gewesen. Es sollte es einem deshalb wert sein, diesem Tier nach seinem Tod zu gedenken". Er und seine Frau haben schon seit über dreißig Jahren Hunde, häufig auch ältere Tiere aus dem Tierheim, die keinen Besitzer gefunden haben. Ja, dadurch werde er häufig mit dem Tod konfrontiert, doch gestalte er die Erinnerung positiv: "Bei uns zu Hause steht jeden Tag ein Licht am Fenster, damit die Hunde wissen, dass wir an sie denken."

