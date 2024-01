St. Leon-Rot. (dpa) Ein 18 Jahre alter Schüler, der eine Mitschülerin in St. Leon-Rot umgebracht haben soll, schweigt bisher zu den Vorwürfen. Bislang habe sich der Verdächtige nicht zu dem tödlichen Messerangriff auf das 18 Jahre alte Opfer eingelassen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Heidelberg am Montag.

Das Mädchen war am vergangenen Donnerstag in einem Gymnasium der Stadt getötet worden. Der Schüler, der bisherigen Erkenntnissen zufolge mit dem Opfer im Jahr 2023 kurze Zeit liiert gewesen war, war nach der ihm vorgeworfenen Tat mit dem Auto geflohen. Wenig später wurde er in Niedersachsen festgenommen. Er sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Gegen den Beschuldigten hatte die Schülerin bereits im November Strafanzeige wegen vorsätzlicher Körperverletzung gestellt. Was damals genau vorgefallen war, konnte der Sprecher der Anklagebehörde nicht sagen.

Update: Montag, 29. Januar 2024, 16.10 Uhr

18-jähriger Verdächtiger nach Tötung einer Schülerin in Haft

St. Leon-Rot. (pol/mün) Nach dem Tötungsdelikt am Löwenrot Gymnasium in St. Leon-Rot wurde am heutigen Freitag Haftbefehl gegen den 18-jährigen Tatverdächtigen erlassen. Er soll am Donnerstagvormittag eine 18 Jahre Schülerin angegriffen und tödlich verletzt haben.

Nach der Tat war er mit einem Auto nach Norddeutschland geflüchtet. Auf der Autobahn wurde er von Fahndern geortet und verfolgt. Zeitweise flüchtete er mit hoher Geschwindigkeit vor den Polizisten, wie es in der Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft heißt.

Nach einem Unfall konnte er gefasst werden. In seinem Fahrzeug wurde ein Messer gefunden, bei dem es sich mutmaßlich um die Tatwaffe handelt, heißt es in der Mitteilung.

Die getötete 18-Jährige und der Tatverdächtige waren laut Polizei im vergangenen Jahr zeitweise ein Paar. Doch die Beziehung war schon lange vor der gestrigen Tat beendet. Das Mädchen hatte gegen ihren Ex-Freund Anzeige wegen Körperverletzung gestellt. Laut den Ermittlern sei aber keine gerichtliche Anordnung nach dem Gewaltschutzgesetz beantragt worden.

Nach der Anzeige habe es durch die Polizei Zeugen- und Beschuldigtenvernehmungen gegeben. Mitte Dezember 2023 habe es auch eine "Gefährderansprache" des Tatverdächtigen durch Polizeibeamte gegeben.

Die Polizei hatte nach eigenen Angaben auch Kontakt zum Jugendamt und der Schulleitung aufgenommen. Der 18-Jährige sollte seinem Opfer nach einer Intervention der Schule eigentlich nicht mehr über den Weg laufen. Die Schule habe sich nach einer Anzeige der Schülerin wegen Körperverletzung im vergangenen Jahr mit der Polizei abgestimmt, teilte der Kommunikationsexperte Dirk Metz am Freitag im Rathaus der Gemeinde mit. Metz war von der Schule in der Sache beauftragt worden.

Es seien nach sorgfältiger Abwägung Vereinbarungen getroffen worden, dass die beiden Personen sich "möglichst nicht begegnen", sagte Metz. "Das war das Hauptziel." Zuletzt hätten alle Beteiligten den Eindruck gehabt, dass sich die Dinge beruhigt hätten. "Hundertprozentige Sicherheit gibt es halt nicht."

Update: Freitag, 26. Januar 2024, 15.45 Uhr

Nach der Tötung einer Schülerin wird der Tatverdächtige einem Richter vorgeführt

St. Leon-Rot. (dpa) Nach dem tödlichen Messerangriff auf eine Schülerin soll das Amtsgericht Heidelberg am Freitag entscheiden ob der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft kommt. Ein 18 Jahre alter Schüler desselben Gymnasiums in St. Leon-Rot steht unter Verdacht, das gleichaltrige Opfer am Donnerstag mit einem Messer umgebracht zu haben. Stunden später wurde er in Niedersachsen festgenommen.

Gegen den Beschuldigten hatte die Schülerin im November Strafanzeige wegen körperlicher Gewalt gestellt, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Die Ermittler gehen von einer Beziehungstat aus, nannten jedoch zunächst keine Details. Auch die Nationalität des Tatverdächtigen teilten sie zunächst nicht mit.

Häufen sich solche Vorfälle?

Es ist nicht der einzige derartige Fall in jüngster Vergangenheit: Im November hatte ein 15-jähriger Deutscher in einer sonderpädagogischen Schule in Offenburg einen gleichaltrigen Mitschüler erschossen.

Dennoch sind solche Ereignisse selten. "Natürlich ist jeder Fall einer zu viel", sagte Klaus Seifried vom Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen (BDP). "Aber wenn man Deutschland mit den USA vergleicht, ist Deutschland absolut friedlich." Und wenn man die Vorfälle in Offenburg und St. Leon-Rot ins Verhältnis zu Millionen von Schülerinnen und Schülern setze, sei Schule ebenso friedlich. Jugendliche und junge Erwachsene, die solche Taten begehen, seien oft einsam und hätten Probleme.

Die Hemmschwelle, eine Waffe einzusetzen und jemanden zu töten, ist aus seiner Sicht infolge von Computerspielen wie sogenannten Ego-Shootern gesunken. Dabei lerne man, Gegner mit Schusswaffen zu töten. "Solche Spiele sind entwickelt worden, um die Sensibilität von Soldaten im Kriegseinsatz zu senken", erklärte Seifried. "Das passiert auch bei Schülern." Auch breite Medienberichterstattung könne Menschen animieren, "so einen Irrsinnsweg zu gehen".

Eltern sollten sich nach Seifrieds Worten Zeit nehmen und fragen, wie es ihren Kindern geht. "Auch für 15-, 16-, 17-Jährige." Viele wüssten nicht, was ihre Kinder am Computer treiben, welche Sorgen sie haben.

Schulleben ist wichtiger Faktor bei Prävention

Gewalt unter Kindern und Jugendlichen hat nach Einschätzung von Prof. Sibylle Winter nicht zuletzt infolge der Corona-Pandemie zugenommen. Das zeige sich sehr selten in schwerster Gewalt wie den beiden Tötungsdelikten in Baden-Württemberg, sagte die stellvertretende Klinikdirektorin und leitende Oberärztin der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters an der Berliner Charité. "Aber es gibt mehr emotionale Gewalt. Es wird mehr geschrien, mehr beleidigt." Mobbing beispielsweise nehme zu.

Als Grund nannte die Expertin unter anderem die Lockdowns mit geschlossenen Schulen und dem sogenannten Homeschooling. "Corona hat die Menschen drei Jahre lang ausgeknockt", sagte Winter. Vor allem in der Schule, im Miteinander erwerbe man aber soziale Kompetenzen. "Das lernt man nicht, wenn man allein vorm Computer sitzt." Daher sei es wichtig, in der Schule zusammen zu sein.

Gerade 15-Jährige wie der mutmaßliche Täter in Offenburg und 18-Jährige wie der Verdächtige in St. Leon-Rot seien in einer Altersspanne, in der man wichtige Schritte mache - vom pubertierenden, bisweilen rebellierenden Teenager zum Erwachsenen. "Das dürfen wir nicht unterschätzen." Auch das Umfeld wie Eltern und Schule als mögliche Ansprechpartner spielten hier eine Rolle.

Schule könne ein stabilisierender Faktor sein, gerade wenn es die Verhältnisse im Elternhaus womöglich nicht sind, sagte Seifried, der auch 2. Vorsitzender der Sektion Schulpsychologie im BDP ist. "Schule ist nicht nur ein Ort der Wissensvermittlung, sondern vor allem ein Ort des sozialen Miteinanders." An Schulen, die Wert auf gutes Klassen- und Schulklima legen, gebe es weniger Gewalt als an solchen, an denen Anonymität, Konkurrenz und Leistungsdruck herrschen. Auch die Leistungen würden besser, wenn ein gutes Schulklima, Beziehungsaufbau und Partizipation gefördert würden.

"Trotzdem können wir solche Taten nicht verhindern"

Ein wichtiges Frühwarnsystem seien Mitschüler, sagte der Psychologe. Sie bekämen mit, wenn jemand abdrifte, es jemandem nicht gut gehe. Das sei mit viel Verantwortung verbunden. Manche Schulen bildeten Streitschlichter oder Konfliktlotsen aus, die dann hinreichende Sensibilität und Kompetenz hätten. Sollte die Polizei eingeschaltet werden müssen, sollten dies aber Erwachsene machen.

Wichtig findet Winter, dass Schulen Schutzkonzepte etablierten. Dazu gehöre ein Verhaltenskodex, der Verhaltensregeln festlegt wie gegenseitiger Respekt und Verzicht auf Gewalt.

"Trotzdem können wir solche Taten nicht verhindern", sagte Seifried. "Wenn jemand dort aufwächst, wo Gewalt als Methode der Konfliktlösung vorgelebt wird, kann Schule nur in begrenztem Maße kompensatorisch dagegen vorgehen." Auch aus therapeutischer Sicht macht es laut Winter einen Unterschied, ob ein Täter etwa aus Frustration aggressiv wird oder mit Gewalt groß wurde. "Wer gelernt hat, mit Aggressionen Probleme zu lösen, ist therapeutisch schwerer erreichbar."

Update: Freitag, 26. Januar 2024, 9.42 Uhr

Von Timo Teufert

St. Leon-Rot. Mit einem Messer soll am Donnerstag ein 18-jähriger Schüler des Löwenrot-Gymnasiums gegen 10.20 Uhr eine gleichaltrige Mitschülerin im Schulgebäude in St. Leon-Rot getötet haben. Beide besuchten den Abiturjahrgang der Schule. Für die junge Frau kam jede Hilfe zu spät: Trotz Reanimationsversuchen erlag sie ihren Verletzungen.

Nach der Tat flüchtete der mutmaßliche Täter mit dem Auto und konnte gegen 13.10 Uhr im niedersächsischen Seesen – fast 400 Kilometer von St. Leon-Rot entfernt – festgenommen werden. Die 650 Schüler sowie deren Lehrer waren evakuiert worden und kamen vorübergehend in der Sporthalle des Veranstaltungszentrums "Harres" unter, das sich gegenüber der Schule befindet.

Nach RNZ-Informationen hatte es am Ende der zweiten Stunde einen Feueralarm gegeben. Wie zuvor eingeübt, verließen die Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrern das Schulgebäude und versammelten sich auf dem Platz zwischen dem St. Leon-Roter Rathaus und dem "Harres".

Nachdem Rettungswagen, Notarzt und Rettungshubschrauber eintrafen, wurden sie in die Turnhalle des "Harres" gebracht, die die Gemeinde – ebenso wie das Rathaus – für die Betreuung zur Verfügung stellten. In der Sporthalle habe Direktor Dirk Lutschewitz eine Ansprache gehalten, dass dort niemand in Gefahr sei.

"Aber ein Tötungsdelikt ist immer ein belastendes Moment", erklärte ein Polizeisprecher. Deshalb wurden die Schüler von 14 ehrenamtlichen Notfallseelsorgern aus dem gesamten Rhein-Neckar-Kreis, von geschulten Polizeibeamten sowie den Lehrern betreut. Man habe die Schüler schnell mit Süßigkeiten, Brezeln und Getränken versorgt, alles sei sehr ruhig und professionell abgelaufen.

Bis die Ermittler mit ihrer Arbeit fertig waren, mussten die Kinder ausharren und wurden dann mit den regulären Schulbussen nach Hause gebracht oder den wartenden Eltern übergeben, die ihre Kinder dann in die Arme schlossen.

Auch wenn die Polizei davon ausging, dass sich der mutmaßliche Täter nicht mehr im Schulhaus befand, wurde nach der Evakuierung das Gebäude standardmäßig noch einmal durch Spezialkräfte des Polizeipräsidiums "Einsatz" durchsucht. Der Täter war zu diesem Zeitpunkt allerdings schon auf der Flucht: Er floh nach der Tat mit einem Auto. Um 13.10 Uhr kam es im niedersächsischen Seesen zu einem Unfall, an dem der 18-Jährige beteiligt gewesen sein soll.

Zu dem Zeitpunkt hatte ihn die Polizei schon im Visier, wie die "Goslarsche Zeitung" berichtet. Von Kassel aus verfolgten ihn die Beamten über die Autobahn A7. In Seesen verursachte der Flüchtige dann einen schweren Verkehrsunfall: Sein Auto kollidierte mit einem entgegenkommenden BMW, schleuderte anschließend gegen einen Baum und eine Bushaltestelle und blieb schließlich mit gebrochener Achse vor einer Waschanlage liegen. Auch der Fahrer des BMWs wurde verletzt. "Die Straße gleicht einem Trümmerfeld", schilderte die Reporterin vor Ort ihre Eindrücke.

Nach Informationen der "Goslarschen Zeitung" hatte die Polizei bereits kurz nach der Tat begonnen, das Handy des 18-Jährigen zu orten und seine Flucht zu verfolgen. Die Beamten sollen jedoch immer wieder das Signal verloren haben.

In regelmäßigen Abständen seien daraufhin Fahrzeuge der Polizei auf der Autobahn postiert worden, um sich an die Fersen des 18-Jährigen zu heften. Als der Flüchtige sich auf der Autobahn bei Northeim befand, konnten ihn die Zielfahnder lokalisieren und die Verfolgung aufnehmen.

Relativ früh ging die Polizei von einer Beziehungstat aus und betonte, dass für Dritte keine akute Gefahr bestehe. Wie die Staatsanwaltschaft Heidelberg am Abend mitteilte, hatte das Opfer bereits im November 2023 Strafanzeige gegen den Tatverdächtigen wegen körperlicher Gewalt erstattet. Abgesehen davon sei er strafrechtlich bislang nicht in Erscheinung getreten, heißt es weiter.

Bis in den Abend hinein waren Kriminaltechniker damit beschäftigt, im Schulhaus Spuren zu sichern und zu dokumentieren. Noch keine Aussage konnte am Donnerstag dazu gemacht werden, wie der Tathergang war: "Wir ermitteln intensiv und setzen die Puzzleteile zusammen", sagte ein Polizeisprecher.

Auch Bürgermeister Alexander Eger zeigte sich geschockt von der Tat: "Der gewaltsame Tod der Schülerin im Löwenrot-Gymnasium ist für uns alle schockierend, eine entsetzliche Tat, die uns alle in der Gemeinde fassungslos macht. Unser tiefes Mitgefühl ist bei den Angehörigen des Mädchens und der Schulgemeinschaft des Löwenrot-Gymnasiums", heißt es in einem Statement. Er wünsche den Angehörigen und der Schulgemeinschaft viel Kraft für die Bewältigung dieser erschütternden Krise und danke der Polizei, der Freiwilligen Feuerwehr und den Rettungskräften für ihren Einsatz.

Die Schulleitung wandte sich am Donnerstagabend per E-Mail an Schüler und Eltern: "Fassungslos und in großer Trauer blicken wir alle auf einen furchtbaren Tag zurück", heißt es darin.

Die Eltern werden in der Mail darüber informiert, dass der Unterricht am Freitag entfällt, das Schulgebäude dürfe noch nicht betreten werden. Wenn Eltern und Schüler Gesprächsbedarf haben, stehen Seelsorger der Psychosozialen Notfall-Versorgung des Deutschen Roten Kreuzes im "Harres" bereit. Das Kollegium treffe sich zu einer Gesamtlehrerkonferenz, um das weitere Vorgehen abzustimmen.

Update: Donnerstag, 25. Januar 2024, 20.45 Uhr