An der Ausfahrt nach Frauenweiler geriet der Fahrer der Cobra in den Gegenverkehr und stieß dort mit zwei in Richtung Rauenberg fahrenden Autos zusammen. Die Straße glich damals einem Trümmerfeld. Bei dem Unfall zogen sich die beiden Passagiere des Sportwagens tödliche Verletzungen zu. Foto: Carina Kircher