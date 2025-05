Region Heidelberg. (luw) Ursprünglich ist es Christi Himmelfahrt, doch viele feiern inzwischen auch den Vatertag: Ein Feiertag steht in dieser Woche an. Deshalb gibt die RNZ – soweit bekannt – einen Überblick über das Veranstaltungsprogramm rund um Heidelberg am Mittwoch und Donnerstag, 28. und 29. Mai.

Bammental

> Das E-Bike-Forum von Bikeage bietet am Mittwoch nützliche Tipps, auf was man bei der Auswahl eines E-Bikes achten sollte. Von 17.30 bis 19.30 Uhr wird in der Hauptstraße 76 insbesondere das Thema "Die richtige Gangschaltung wählen" behandelt. Die Veranstaltung ist kostenlos.

> "Vatertags-Rock" ist am Donnerstag an der Bammertsberghütte angesagt: Auf Einladung der Reilser Kerweborscht tritt in guter Tradition hier ab 15 Uhr "Dirty Deeds" mit AC/DC-Covern auf. Bewirtung und Barbetrieb starten schon um 13 Uhr, ab 14 Uhr ist "Happy Hour" an der Bar.

Dossenheim

Auch interessant Tipps zum Vatertag: Wanderziele mit kühlem Bier und feinem Essen rund um Wiesloch

> Einen ökumenischen Gottesdienst feiern die Kirchengemeinden am Donnerstag ab 10.30 Uhr im Steinbruch Leferenz. Pfarrer Udo Zansinger und Marcus Schlechter leiten diesen, der evangelische Posaunenchor gestaltet ihn musikalisch mit. Wichtig: Bei Regen findet der Gottesdienst in der katholischen Kirche statt.

> Ein Vatertagstreffen bietet die Musikkapelle am Donnerstag ab 11 Uhr im Schulhof der Kurpfalzschule an. Es wird bewirtet und Musik kommt von verschiedenen Gruppen der Musikkapelle.

> Ein Schülervorspiel der Musikschule findet am Donnerstag in der Aula der Kurpfalzschule statt. Um 13.30 Uhr legen Quer- und Blockflöten sowie Violinen los. Nach den jeweiligen Vorspielen können die Instrumente ausprobiert werden.

Eppelheim

> Vatertagstreffen ist am Donnerstag auf Einladung der Feuerwehr angesagt. Von 10 bis 18 Uhr gibt es vor der Rudolf-Wild-Halle Currywurst, Gyros und mehr.

Gaiberg

> Vatertagsfest feiert der Musikverein Gaiberg am Donnerstag auf dem Berghof. Mit dabei ist auch der Musikverein Waldwimmersbach; los geht’s um 15 Uhr.

Heiligkreuzsteinach

> Ein Grillfest am Vatertag veranstaltet der MGV Eiterbach am Donnerstag. Los geht’s um 10 Uhr mit einem Gottesdienst am Schulhaus, danach wird bewirtet.

Leimen

> Zum Vatertag in Ochsenbach laden die Freien Wähler am Donnerstag ein. Ab 11 Uhr gibt es bei Familie Kühner im Hof in der Ortsstraße 34 unter anderem Schnitzel und Wildbratwürste.

> Einen Himmelfahrtsgottesdienst feiert die evangelische Kirchengemeinde am Donnerstag ab 10.30 Uhr in ihrem Kirchgarten in der Turmgasse 19. "Wie sieht dein Himmel aus?" lautet das Thema des Gottesdiensts, bei dem auch Physiker Dr. Jonas Klüter aus wissenschaftlicher und privater Perspektiver reden wird. Pfarrer Thilo Müller und Pfarrerin Lena Hupas leiten den Gottesdienst, der Posaunenchor spielt.

> Ein Hoffest feiert die Arbeiterwohlfahrt (Awo) am Donnerstag ab 11 Uhr in der Awo-Begegnungsstätte. Dort werden unter anderem Wurstsalat, Bratwurst und Pommes angeboten. Zudem wird musikalische Unterhaltung angekündigt.

> Ein ökumenischer Familiengottesdienst wird am Donnerstag auf dem Gauangellocher Waldsportplatz gefeiert. Los geht es um 11 Uhr, danach wird zum gemeinsamen Essen eingeladen.

Lobbach

> Zum Vatertags-Grillfest lädt die Waldwimmersbacher Abteilung der Feuerwehr am Donnerstag ein. Ab 11 Uhr gibt’s am Feuerwehrhaus in Waldwimmersbach unter anderem Gyros, Käsespätzle sowie Kaffee und Kuchen.

Mauer

> Ein Vatertags-Grillfest feiert die DLRG am Donnerstag. Los geht’s um 11 Uhr an der Grundschule. Die Begrüßung folgt um 12.30 Uhr, Livemusik gibt’s ab 13 Uhr; dazu werden unter anderem Grillspezialitäten und Pils vom Fass angeboten. Auf die kleinen Besucher warten eine Hüpfburg und Kinderprogramm.

Meckesheim

> Dampfriehmefeschd feiert die Feuerwehr Mönchzell am Mittwoch. Ab 18 Uhr gibt’s die heißen Würste namens "Dampfriehme" und Getränke beim Feuerwehrgerätehaus Mönchzell.

> Vatertag feiert der MGV Liederkranz Mönchzell am Donnerstag an der Lobbachhalle ab 9.30 Uhr. Es gibt Getränke, Weißwurst, Schnitzel sowie Kaffee und Kuchen.

> Frühlingsfest feiert der Obst- und Gartenbauverein am Donnerstag im Dietrich-Bonhoeffer-Haus. Ab 11 Uhr gibt es Braten mit Teigwaren und Salat sowie Bratwurst mit Pommes und Bratlinge mit Salat. Kaffee und Kuchen runden das Angebot ab.

> Eine "Vatertags-Grillstation" bietet der Tennisclub Meckesheim am Donnerstag auf seiner Anlage am Buchwald zwischen Meckesheim und Mönchzell an. Dort gibt’s von 11 bis 18 Uhr Steaks, Grillwürste und mehr.

> Der historische Schienenbus der Krebsbachtalbahn fährt am Sonntag zwischen Mannheim und Hüffenhardt. Er hält ab 9.25 Uhr am Bahnhof Meckesheim. Um 16.07 Uhr fährt er in Mannheim zurück Richtung Hüffenhardt. Die Fahrzeiten sind im Internet unter www.bahn.de zu erfahren. Gruppen ab 15 Personen und Reisende mit mehr als zwei Fahrrädern werden um Anmeldung unter www.krebsbachtal-bahn.de gebeten.

Neckargemünd

> Zum "Rock in den Vatertag" lädt die Feuerwehr Mückenloch am Mittwoch ein. Ab 19.30 Uhr tritt die Rockband Crush auf dem Dorfplatz Mückenloch auf. Einlass ist ab 18 Uhr, Karten gibt’s an der Abendkasse.

> Eine Andacht der katholischen Kirchengemeinde findet am Donnerstag an der Waldkreuzung zwischen Dilsberger Sportplatz und Schützenhaus statt. Los geht’s um 9 Uhr; bei schlechtem Wetter wird die Andacht in die Mückenlocher Kirche verlegt.

> Die Coverband "Soundaffair" spielt am Donnerstag im Abona Beach. Geboten wird ab 18 Uhr ein Mix aus Funk, Soul, Rock und Pop. Am Freitag findet ab 17 Uhr dort das "Cosy-Afterwork" statt.

Neckarsteinach

> Einen Vatertagsstand öffnet die Feuerwehr am Donnerstag am Neckarlauer. Ab 11 Uhr wird hier neben Bratwurst, Wedges und mehr für den Gaumen auch eine Hüpfburg für Kinder angeboten.

Nußloch

> Ein Bierfest veranstaltet der Verein "Pflege europäischen Brauchtums" am Donnerstag im Schulhof der Schillerschule. Von 11 bis 18 Uhr gibt es bayerische Spezialitäten, von 12 bis 14 Uhr treten der Musikverein Feuerwehrkapelle und die Partyband Annimels auf. Von 13 bis 15 Uhr wird Kinderschminken angeboten.

> Ein Festgottesdienst mit anschließender Flurprozession zu Christi Himmelfahrt wird am Donnerstag in der Laurentiuskirche begonnen. Los geht’s um 9 Uhr in der Kirche, später wird im Laurentiusgarten zu Weißwurst und Kinderprogramm eingeladen.

Sandhausen

> Zur Vatertagsgaudi lädt der MGV Cäcilia am Donnerstag in die Kleintierzuchthalle ein. Ab 9.30 Uhr werden unter anderem Bratwurst, Salzfleisch mit Kraut und Wurstsalat mit Pommes angeboten.

> Vatertag bei den Handballern ist beim SC Sandhausen am Donnerstag angesagt. Genauer ab 10 Uhr auf dem Waldfestplatz: Dort gibt’s den SC-Burger, Gyros, Heiße Wurst, Pommes und mehr.

Schönau

> "Mr. Jones – Musik wie Urlaub" lautet das Motto des Konzerts, das im Rahmen der Reihe "Live-Musik im Schaufenster" zusammen mit "Konzerte am Neckar" am Mittwoch in der Stadthalle stattfindet. Die Band Mr. Jones bietet ab 19.30 Uhr handgemachte Gitarrenmusik mit spanisch-kubanischem Klang, es werden Songs von Buena Vista Social Club über Manu Chao und Linkin Park bis Ed Sheeran angekündigt. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Musiker sind willkommen.

> Waldfest feiert der MGV Liederkranz 1841 am Donnerstag auf dem Münchel. Ab 11 Uhr wird bewirtet, es gibt unter anderem Steaks vom Holzkohle-Schwenkgrill und Bier vom Fass. Das Ende ist um 17.30 Uhr vorgesehen.

Spechbach

> Eine Vatertagsstation öffnet der Förderverein "Specht" am Donnerstag an der Spechbacher Jagdhütte. Ab 10 Uhr gibt es unter anderem kühle Getränke, Steak und Bratwurst vom Grill.

Wiesenbach

> Zum Pferdetag lädt der Reitverein auf seiner Anlage "In der Au" am Donnerstag ein. Los geht’s um 11.30 Uhr mit Kinderreiten, um 14 Uhr folgt ein Reiterprogramm. Zudem gibt es einen Flohmarkt mit Bedarf rund um Pferd und Reiter.