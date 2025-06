Region Heidelberg. (lesa) Der Frühsommer ist eine beliebte Jahreszeit – nicht zuletzt dank zahlreicher Feiertage, die im Mai und im Juni auf Wochen- und damit reguläre Arbeitstage fallen. Nun steht mit Fronleichnam vorerst der letzte dieser Art an und beschert der Region Heidelberg einen wohl für die meisten freien Donnerstag.

Zu diesem Anlass gibt es trotz Pfingstferien vielerorts in der Region Veranstaltungen. Wo und was am Mittwoch und Donnerstag, 18. und 19. Juni, geboten ist, zeigt – soweit bekannt – die RNZ-Übersicht.

Leimen

> Fronleichnam wird am Donnerstag feierlich von der Seelsorgeeinheit Leimen-Nußloch-Sandhausen begangen: Um 9 Uhr findet die Eucharistiefeier in der Herz-Jesu-Kirche statt; es folgt eine Prozession mit Stationen am Kindergarten, am Haus Karmel, am Mauritiusplatz und am Georgi-Markt.

> Der Circus Konfetti gastiert ab Mittwoch vor den Toren Leimens: Im Breitspiel 28 in Heidelberg. Von Mittwoch bis Samstag findet jeweils um 17 Uhr eine Vorstellung statt. Die Sonntagsvorführung am letzten Tag findet um 14 Uhr statt. Tickets gibt es unter Telefon 0178/8073475.

Auch interessant Region rund um Heidelberg: Wo es am Feiertag in Bäckereien Brot und Brötchen gibt

Mauer

> Musikfest wird am Donnerstag wie gewohnt zu Fronleichnam vom Musikverein im Festzelt auf dem Schulhof gefeiert. Es gibt Speis und Trank. Zudem gibt es ab 12 Uhr Blasmusik von der Feuerwehrkapelle Helmstadt-Bargen, ab 14.30 Uhr spielt die Musikgemeinschaft Eschelbronn-Neidenstein. Das Fest dauert von 11.30 bis 16 Uhr.

> Ein Tanztheater mit dem Titel "Das Geheimnis der Wunderlampe" führt "Skills2Move" des TV Mauer am Donnerstag und auch am Freitag in der Sport- und Kulturhalle auf. Los geht’s am Donnerstag um 19 Uhr und am Freitag um 15 Uhr. Karten sind im Vorverkauf bei der Pizzeria Bella Marina erhältlich.

Meckesheim

> Einen Festgottesdienst zu Fronleichnam feiert die katholische Kirchengemeinde Neckar-Elsenz am Donnerstag um 10 Uhr in Mönchzell auf dem Bolzplatz im Unterbrühl. Los geht’s um 10 Uhr, danach gibt es Essen, Musik und eine Hüpfburg. Das "Fest für die ganze Familie" dauert etwa bis 14.30 Uhr.

> Der historische Schienenbus der Krebsbachtalbahn ist am Mittwoch nach Mannheim unterwegs; um 9.25 Uhr ist der Halt in Meckesheim geplant, im weiteren Verlauf auch in Neckargemünd und Heidelberg-Altstadt. Nach sechs Stunden Aufenthalt in Mannheim geht es dort um 16.49 Uhr wieder zurück.

Neckargemünd

> Die Burg Dilsberg kann am Donnerstag wie gewohnt feiertags besichtigt werden. Eine Führung findet um 15 Uhr statt. Treffpunkt ist im Burginnenhof.

Neckarsteinach

> Missy Canis gibt am Mittwoch um 20 Uhr ein Konzert an der Kulturfähre Frischling, die gerade am kleinen Neckarlauer weilt. Geboten werden ab 20 Uhr "Summer Sunset Vibes" mit Musik, Tanz und Getränken von der Oldtimer-Spritzenwagen-Bar.

> Das Fronleichnamsfest wird um 10 Uhr von der katholischen Kirchengemeinde Neckartal mit einer Messe auf der Terrasse der Mittelburg gefeiert. Anschließend geht es zu den mit Blumen geschmückten Altären.

> "Neckarsteinach redet mit" heißt eine Veranstaltung, zu der die örtliche CDU am Mittwoch um 18 Uhr in den Schwanengarten einlädt. Dabei möchte der Stadtverband wissen, was die Bevölkerung bewegt und welche Ideen es für die Zukunft gibt – Ziel soll ein Austausch sein.

Sandhausen

> Seinen traditionellen Familiennachmittag mit Ehrungen verdienter Mitglieder, Gesang und Kaffee und Kuchen veranstaltet der MGV Cäcilia am Donnerstag um 15 Uhr im katholischen Gemeindezentrum, Wendelinusstraße 5.

Spechbach

> "Leben mit HIV" ist der Titel eines Vortrags, den Elke Adler am Mittwoch auf Einladung des Naturheilvereins Spechbach und Umgebung in der Eschelbronner Scheune Müller in der Oberstraße hält. Los geht’s um 19.30 Uhr.

Wiesenbach

> Der Sänger Hartmut Hatzfeld leitet am Donnerstag wieder das "Singen mit Körper, Seele und Geist in der Tabakscheuer des Antoniushofs. Von 16 bis 18.30 Uhr werden unter anderem besinnliche, meditative und spirituelle Lieder gesungen.