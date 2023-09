Region Wiesloch. (slt) Der Tag des offenen Denkmals lädt zur Entdeckungstour ein: Bei dem Aktionstag, dieses Jahr unter dem Motto "Talent Monument", öffnen deutschlandweit über 5000 historische Stätten kostenfrei ihre Türen. Das Ziel: Einblicke schaffen in sonst nicht zugängliche Innenräume und einen Beitrag leisten für mehr Aufmerksamkeit auf die Denkmalpflege – als Teil der "European Heritage Days". Am Sonntag, 10. September, lassen sich auch in der Region um Wiesloch interessante Orte bestaunen: Die RNZ hat sie in dieser Übersicht zusammengefasst.

> Im Feldbahn- und Industriemuseum Wiesloch sind die Tore am Sonntag zwischen 10 bis 17 Uhr geöffnet. Das Museum, In den Weinäckern 2, gegenüber dem Rewe-Lager, zeigt stolz den wohlbehüteten Denkmalschatz: einen über 120-jährigen, in Süddeutschland einmaligen, backsteinernen Feldbahndampflokschuppen. Er beherbergt diverse Raritäten, teilweise zwischen 50 und über 100 Jahre alte historische Schienenfahrzeuge.

Für ein abwechslungsreiches Programm ist gesorgt: Eine Fahrt in den historischen Lokomotiven und Wagen ist möglich, und zwar durchs Gewerbegebiet bis zum Park am Leimbach. Ebenso wird zur Besichtigung des Museumsgeländes zu Fuß eingeladen: Es gehörte einst zur Großziegelei Wieslocher Tonwarenindustrie und bietet heute verschiedene Vorführungen mit historischen Baggern und anderen Maschinen sowie einen kleinen Bergstollen. Der Eintritt ins Museum ist frei, für die Mitfahrt im Personenzug muss allerdings eine Fahrkarte gelöst werden. Mehr Infos unter www.feldbahnmuseum-wiesloch.de.

> Im Bronnerschen Gartenhaus, einem kleinen Biedermeier-Gebäude auf dem Gelände des Psychiatrischen Zentrums in Wiesloch (PZN), befindet sich ein Museum. Zwischen 14 und 17 Uhr kann es am Sonntag besichtigt werden. Erbaut im Jahre 1838 durch den Weinbaupionier Johann Philipp Bronner, steht es in der Heidelberger Straße 1, wenige Meter von der Heilig-Kreuz-Kirche entfernt. Kunsthistorikerin Katrin Hirn, Vorsitzende des Bronner-Kulturvereins, erzählt Wissenswertes aus dem Leben Bronners. Zudem wird zur Tour zu geschichtsträchtigen Orten auf dem PZN-Gelände eingeladen, bei der auch dem Geheimnis der Sophienhöhe auf den Grund gegangen wird. Startpunkt hierfür ist um 15 Uhr das Bronnersche Gartenhaus, von da aus geht es zur Wilhelmshöhe und anschließend zur Sophienhöhe.

> Das Städtische Museum im mittelalterlichen Wieslocher Wehrturm, dem "Dörndl", öffnet am Sonntag von 14 bis 16 Uhr. Besucherinnen und Besucher können in der Röhrgasse 24 mehr über den Wieslocher Bergbau erfahren, der seit keltischer Zeit bis in die 1950er betrieben wurde. Auch Exponate aus der Zeit um 3300 vor Christus gibt es.

> Das historische Tairnbacher Altartuch gibt es beim besonderen Gottesdienst zu bestaunen, zu dem die evangelische Kirchengemeinde am Sonntag, 10 Uhr, einlädt: Im Rahmen ihres 200-jährigen Kirchenjubiläums wird ein Theater-Abendmahlsgottesdienst mit Pfarrer Klemens Dittberner und Pfarrerin Gesche Kruse veranstaltet.

Im Mittelpunkt steht das Altartuch, das 1823 aus Wiesloch nach Tairnbach kam: Denn die schmucke Barockkirche stand einst als lutherische Kirche in der Wieslocher Hesselgasse. Durch die badische Kirchenunion, die Reformierte und Lutheraner verband, wurde sie in Wiesloch überflüssig, zurückgebaut und kam unter großem Einsatz der Landwirte auf Fuhrwerken nach Tairnbach, um dort 1823 wieder errichtet zu werden. Im Gottesdienst erzählt das Stifterehepaar Carl und Rosina Steingötter mehr über "ihr" Altartuch.

> In der historischen Dorfscheune in Rettigheim öffnen sich die Türen am Sonntag von 13 bis 17 Uhr. Besuchern werden die Besonderheiten des Firstständerhauses nähergebracht, von denen es in der Region nur noch zwei weitere gibt – viele andere wurden im Dreißigjährigen Krieg zerstört.

> Die Eremitage Waghäusel bietet am Sonntag, 14 bis 17 Uhr, ein volles Programm: Bekannt als ehemaliges Jagdschloss der Fürstbischöfe von Speyer, war die Eremitage das Verwaltungsgebäude einer der größten Zuckerfabriken Europas, bis die Stadt Waghäusel das Areal mit allen Gebäuden 1997 kaufte. Interessierte können vier Ausstellungsräume besuchen: rund um die Geschichte der Eremitage, die Badische Revolution 1848/49, Zuckerfabrik Waghäusel und Naturschutzgebiet Wagbachniederung. Im Kavalierhaus findet ab 14.30 Uhr eine Führung statt, auch durch die Ausstellung mit Karikaturen von Petra Kaster. Um 16 Uhr folgt der Vortrag "Sternwarten – Kathedralen der Wissenschaft".

> In der Stadt Östringen können bereits ab 11.30 Uhr Objekte, Maschinen und Geräte aus dem bäuerlichen Leben im Ruhbenderhaus am Leibergplatz bestaunt werden. Die Ausstellung zum Thema "Waschen wie anno dazumal – vom Waschbrett bis zur ersten motorisierten Holzkübelwaschmaschine" rundet den Besuch ab. Das "Nylon-Archiv" zeigt von 13 Uhr bis 17 Uhr in der Gartenstraße 8/1 das Exponatenlager, war die Stadt doch Standort des ehemals größten europäischen Nylonfaserwerks. Das städtische Heimatmuseum, Hauptstraße 100, lädt zwischen 14 und 17 Uhr zu einem Gang durch die Geschichte ein, auch mit einer von Wolfgang Essig geführten Tour um 15 Uhr und 16 Uhr.

Info: Weitere Informationen zum bundesweiten Denkmaltag gibt es unter www.tag-des-offenen-denkmals.de.