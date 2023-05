Nach dem offiziellen Teil und Grußworten durch Ingo Schmiedeberg und den stellvertretenden Wieslocher Stadtbrandmeister Matthias Eberle ging es unterhaltsam weiter, es wurde viel geboten. Schauübungen, Vorführungen, Vorträge – hier ging es vor allem um Gefahren im Haushalt – und vor allem kulinarische Leckereien lockten die Scharen an. Für die Kinder war der Tag ein besonderes Vergnügen, konnten sie doch in Fahrzeuge klettern, die Sirenen betätigen oder sich mit dem Feuerwehrschlauch betätigen. Bei den Maltesern war ...

"Der Tag der Helfer ist zu einer festen Größe im Veranstaltungskalender geworden", sagte Friz. Bürgermeister Ludwig Sauer sprach in seiner Begrüßung von einem "tollen Sonntag", bei dem das Ehrenamt im Mittelpunkt stehe. Der "Tag der Helfer" sei ein wichtiges Format, um auf die Arbeit der Organisationen aufmerksam zu machen. "Sie machen alle einen tollen Job und nutzen die Gelegenheit, Werbung in eigener Sache zu machen", lobte der Bürgermeister.

Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Vielfalt und Bedeutung der Hilfsangebote wurden auf beeindruckende Art deutlich: Beim traditionellen "Tag der Helfer" in Wiesloch konnten Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, Malteser Hilfsdienst und Rotes Kreuz mit ihrer Einsatzbereitschaft, Fahrzeugen und Ausrüstung, spannenden Informationen und handfesten Tipps für den Notfall überzeugen.

Auf der Festmeile in der Baiertaler Straße, zwischen Feuerwehrhaus und Rotkreuz-Rettungswache, wurde das volle Leistungsspektrum präsentiert. Nach dreijähriger Zwangspause wegen der Pandemie freuten sich die Rettungsorganisationen, sich wieder im großen Rahmen der Bevölkerung vorzustellen.

Nach dem offiziellen Teil und Grußworten durch Ingo Schmiedeberg und den stellvertretenden Wieslocher Stadtbrandmeister Matthias Eberle ging es unterhaltsam weiter, es wurde viel geboten. Schauübungen, Vorführungen, Vorträge – hier ging es vor allem um Gefahren im Haushalt – und vor allem kulinarische Leckereien lockten die Scharen an. Für die Kinder war der Tag ein besonderes Vergnügen, konnten sie doch in Fahrzeuge klettern, die Sirenen betätigen oder sich mit dem Feuerwehrschlauch betätigen. Bei den Maltesern war Kinderschminken angesagt und beim Roten Kreuz sorgte eine große Hüpfburg für viel Spaß und Kurzweil.

Ein Fahrzeug des Bevölkerungsschutzes vom Landesinnenministerium war am Rande aufgebaut. Dort konnte man testen, welcher "Helfertyp" man ist. Geschicklichkeit und Reaktionsschnelligkeit standen im Mittelpunkt. So mussten all jene, die mitmachten, an einer Wand aufleuchtende Punkte möglichst schnell drücken. Auch gab es wertvolle Informationen über Ehrenämter und alle Hilfsorganisationen. "Die Hüpfburg und das Bevölkerungsschutzfahrzeug haben wir organisiert", berichtete der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands Silvio Schädel. Ein Zeichen für den Zusammenhalt der Rettungskräfte, auch über die Stadtgrenzen hinaus.

Später standen Gespräche an den einzelnen Stationen an und wegen der Hitze hatten all jene, die Trinkbares ausschenkten, alle Hände voll zu tun. "Wir haben mit tatkräftiger Unterstützung wieder mal zeigen können, wie wichtig alle Hilfsorganisationen sind", resümierte Friz. Auch zahlreiche Gemeinderäte nutzen die Gelegenheit, um vorbeizuschauen.

Begonnen hatte der "Tag der Helfer" am Abend zuvor, als "Me and the Heat" mit einem Konzert auf der Bühne vor dem Feuerwehrhaus für beste Stimmung sorgten. Auch nach dem offiziellen Ende des Helfertags hatten die Helfer viel zu tun, stand doch der Abbau der vielen Stände an und zudem mussten die Fahrzeuge zurückgebracht werden.