Schriesheim. (hö) Nach längerer Pause hat sich der "Demokratie- und Kulturverein" abseits seiner Beiträge im Mitteilungsblatt wieder zu Wort gemeldet. In einem Flugblatt, das offenbar flächendeckend in die Schriesheimer Briefkästen geworfen wurde, ruft Vereinsvorsitzender und Ex-AfD-Stadtrat Thomas Kröber die Schriesheimer auf, Syrer bei der Rückkehr in ihr Land zu unterstützen.

Dabei