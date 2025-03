Von Stefanie Kern

Spechbach. Die Latte für dieses Projekt hängt hoch. Am Ende werde hier die Zukunft des Landes verhandelt. So sagt es zumindest Eva Dickbach. Sie ist die Projektleiterin zur neuen Transportleitung für Erdgas und Wasserstoff zwischen Heidelberg und Heilbronn und sprach auf einer Informationsveranstaltung in der Turn- und Festhalle vor rund 120 Besuchern.