Spechbach. (luw) Ein Kabelbrand hat am Mittwoch einen Stromausfall verursacht. Der Alarm bei der Feuerwehr ging um 12.12 Uhr ein, wie Einsatzleiter Timo Braun auf RNZ-Anfrage berichtete: "Wir waren gerade mit den Feuerwehren Epfenbach und Reichartshausen bei einem Unfall in Reichartshausen, dann wurden wir hierher gerufen."

An einer Baustelle des Netzbetreibers Syna in der Froschaustraße kam Rauch aus dem Boden. Die Wehr sicherte die Stelle ab; der Betreiber eilte herbei, stellte den Strom ab und machte sich an die Reparatur der Muffe, die den Brand verursacht hatte. Laut Bürgermeister Werner Braun soll die Stromversorgung gegen 15.30 Uhr wiederhergestellt sein.

Update: Mittwoch, 24. September 2025, 15.12 Uhr

