Neckargemünd. (cm) Fahren die S-Bahnen und Regionalexpress-Züge oder nicht? Das war die große Frage für Bahnfahrer am Montag. Zwar war der für Montag und Dienstag geplante 50-Stunden-Streik am Wochenende abgeblasen worden, aber Auswirkungen waren nicht ausgeschlossen.

Wer sich am Montagmorgen am Neckargemünder Bahnhof auf den Anzeigetafeln informieren wollte, schaute aber in die Röhre. Auf diesen war lediglich zu lesen: "Bitte Aushangfahrplan beachten."

Wer jetzt an den Tafeln auf aktuelle Informationen hoffte, der wurde enttäuscht. Denn hier war lediglich der Standardfahrplan zu sehen. Und dieser kennt bekanntlich weder Zugausfälle noch Verspätungen.