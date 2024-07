Von Edda Nieber

Hirschberg-Leutershausen. Wenn "Simply the best", Helene Fischer und fetzige Technosongs aufeinandertreffen, in jeder Gasse und jedem Hof des Ortskerns ein anderer Musikstil wartet, wenn Menschen und bunte Lichter in den Straßen tanzen und man überall zusammenkommt, dann ist das "Heisemer Straßenfest" in vollem Gange.

Zehn Straußwirtschaften luden