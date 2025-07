Von Christoph Moll

Nußloch. Wenn am Sonntag wieder mehrere Hundert Rennradler beim "Radtreff Rhein-Neckar" in die Pedale treten, könnte dies zum letzten Mal in dieser Form der Fall sein. Die 28. Auflage der einst von MLP-Gründer und Mäzen Manfred Lautenschläger ins Leben gerufenen Wohltätigkeitsveranstaltung startet um 9 Uhr am "Zentrum Aktiver Prävention" (ZAP).