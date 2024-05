Wiesloch. (RNZ) Das Stadtradeln ist ein fester Termin im Wieslocher Kalender. Von 23. Juni bis 13. Juli tritt Wiesloch gemeinsam mit allen Kommunen des Rhein-Neckar-Kreises für den Klimaschutz in die Pedale. Das Ziel: In Teams drei Wochen lang möglichst viel Fahrrad fahren und Kilometer sammeln. Mit der kostenfreien Stadtradeln-App können Teilnehmende die geradelten Strecken via GPS aufzeichnen. Die Kilometer können aber auch nachgetragen werden.

Projektteam und Verwaltung haben wieder ein breites Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. Das Werkstatt-Café bietet vor dem Stadtradeln-Termin ein Fahrrad-Spezial an, bei dem von 10 bis 13 Uhr am 8. Juni die Räder für das Stadtradeln fit gemacht werden.

Am 14. Juni findet ab 9 Uhr auf dem Wochenmarkt ein Infostand der Verwaltung und des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) statt. Den Auftakt zum Stadtradeln am 23. Juni bildet eine Sternfahrt des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) nach Heidelberg mit Fahrrad-Demo nach Mannheim. Ein Arm der Fahrt beginnt am Bahnhof Wiesloch-Walldorf und führt über die alte B 3. Treffpunkt ist um 9 Uhr.

Am 25. Juni findet um 19 Uhr im Kapitol am Adenauerplatz das Verkehrsgespräch des VCD "Mit dem Rad zur Arbeit" statt. Donnerstags lädt der ADFC am 27. Juni, 4. Juli und 11. Juli jeweils im 18 Uhr zum Feierabendradeln ein. Die Touren starten bei der Stadtbibliothek.

Einen Film durch Muskelkraft zum Laufen bringen? Das bietet der ADFC am 29. Juni ab 21 Uhr im Gerbersruhpark an. Die Teilnahme ist kostenlos, Spenden sind erwünscht. Am 30. Juni von 11 bis 14 bietet der ADFC auf dem Adenauerplatz wieder eine Fahrradcodieraktion an. Der Radsportclub lädt zu Touren ein. Am 30. Juni gibt es eine Rennradtour über 50 Kilometer, Treffpunkt ist um 9 Uhr das Veloland Brand. Am 6. Juli wird eine Graveltour über 40 Kilometer angeboten, Treffpunkt ist um 13 Uhr am Veloland.

Am 2. Juli führt eine Radexkursion des VCD und der Stadtverwaltung durch den geplanten HDM Digital Campus. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr beim Heideldruck-Ersatzteilzentrum im Gutenbergring 55. Das "Radeln mit dem OB" findet am 8. Juli statt. Treffpunkt ist vor dem Rathaus, die Tour führt etwa 20 Kilometer durch die nahe Umgebung. Der Abschluss am 13. Juli beginnt mit der Tagestour des ADFC von Hoffenheim nach Brühl. Treffpunkt ist am Gleis 1 am Bahnhof Wiesloch-Walldorf – hier mit Anmeldung unter wiesloch-walldorf.adfc.de. Den Abend krönt das Veloland mit dem Sommernachtsradeln. Treffpunkt ist um 21 Uhr am Gerbersruhpark.

Über den gesamten Zeitraum können Kinder und Jugendliche bei der "Fahrrad-Rallye" mitmachen. Im Rathaus oder bei den Partnern Bergmeier Bikes und Veloland können die Rallye-Zettel bis zum 16. Juli gegen eine Kleinigkeit eingetauscht werden. Unter allen richtigen Zetteln gibt es die Chance auf tolle Preise.

Info: Mitmachen kann jeder unter www.stadtradeln.de/wiesloch