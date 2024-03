Wiesloch. (tt) Der SWR drehte am Dienstag mit zwei Kamerateams für seine Sendung "Stadt-Land-Quiz" in Wiesloch. Moderator Jens Hübschen war in der Fußgängerzone und in den dortigen Geschäften unterwegs, um Rätsel rund um das Thema "Fahrschule" zu lösen. Wiesloch tritt dabei gegen Hargesheim in der Pfalz an.

Als Stadtpaten waren beim Dreh Adolf Suchy und seine Schwiegertochter Marion Suchy dabei, die die erste Tankstelle der Welt vertraten. Die beiden hatten fünf Stunden Zeit, um ein Detailbild aus Wiesloch seiner genauen Herkunft zuzuordnen und davor ein Selfie zu machen.

Ob sie dieses gelöst und die Abschlussrunde mit zehn Fragen gut überstanden haben und wie sich alle anderen Kandidaten in der Innenstadt geschlagen haben, kann man am 20. April um 18.45 Uhr im SWR-Fernsehen anschauen.