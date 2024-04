St. Leon-Rot/Walldorf/Reilingen. (RNZ) Die Arbeiten haben sich zunächst durch die Baustellen und kurzzeitige Verkehrseinschränkungen mit Ampelregelungen im Bereich zwischen Reilingen, Walldorf und St. Leon-Rot bemerkbar gemacht, dann aber auch mit Aufsehen erregenden Hubschraubereinsätzen und "Drahtseilakten" auch über der Autobahn A6.

"Ultranet", die Ertüchtigung des Stromnetzes in großem Stil auf einer rund 340 Kilometer langen Trasse, ist in vollem Gang, wie aus Pressemitteilungen der Gemeinde Reilingen hervorgeht. Transnet BW, Tochter des Energieversorgers EnBW, hat zusammen mit dem Dortmunder Übertragungsnetzbetreiber Amprion den Netzausbau in der Region im Herbst letzten Jahres gestartet: Die Firmen widmen sich dem 42 Kilometer langen Abschnitt zwischen Mannheim-Wallstadt und dem Netzverknüpfungspunkt auf dem Gelände des früheren Philippsburger Atomkraftwerks.

Für die Ertüchtigung des Stromnetzes im Bereich zwischen Reilingen, Walldorf und St. Leon-Rot schwebten Montageteams in Gondeln unter anderem über die A6 und die L723. Foto: Gemeinde Reilingen

Die Stromleitungen vom Umspannwerk Neurott im Südwesten von Heidelberg nach Philippsburg verlaufen über Reilinger Gemarkung. Von vorbereitenden Maßnahmen und anschließenden Seilzug-Arbeiten waren auch die Gemarkungen von St. Leon-Rot und Walldorf tangiert.

So war ein Helikopter an rund einem Dutzend Strommasten zwischen Reilingen und Walldorf aktiv und zog das leichte, aus Kunststoff gefertigte Vorseil in der Leitungsachse von Mast zu Mast.

Ein Montageteam übernahm das Vorseil, um damit das eigentliche Leiterseil heraufzuziehen und bereit für den Einsatz zu machen. Trotz des nicht immer freundlichen Wetters verliefen die Arbeiten ohne Zwischenfälle. Deutlich sichtbar waren diese Arbeiten für Passanten im Hardtwald, aber vor allem für Autofahrer auf der A6 und der L723.

Ebenso die Montagearbeiten mit Leitungsfahrwagen in luftiger Höhe: Die Teams waren in der Osterwoche direkt auf der Hochspannungsleitung unterwegs. In diesen "Gondeln" fuhren die Teams die Leiterseile für die Stromübertragung zwischen den Masten entlang, um sie unter Einsatz von sogenannten Feldbündelabstandshaltern zu fixieren: Die Leitungen müssen auf Abstand gehalten werden, dürfen einander nicht berühren.

Sind die gesamten Arbeiten – voraussichtlich 2026 – abgeschlossen, soll die dann leistungsstärkere "Stromautobahn" oder Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsleitung vor allem Windenergie von den ertragreichen Anlagen im Norden nach Süddeutschland bringen.

Die Leitung führt von Osterath in Nordrhein-Westfalen bis nach Philippsburg. "Ultranet" hat eine Besonderheit: Erstmals laufen Wechsel- und Gleichstrom über ein und dieselben, größtenteils schon bestehenden Strommasten. Diese Form der Leitungsnetz-Ertüchtigung gilt als essenziell für die Energiewende, denn sie kann Strom besonders verlustarm über weite Entfernungen transportieren.