Rot/Malsch. (aham) Zwischen Rot und Malsch wird ein 1,5 Kilometer langer Abschnitt der L546 zwischen Uhlandshöhe und der Straße "Am Bahnhof" im Gewerbegebiet erneuert. Wie das Amt für Straßen- und Radwegebau des Rhein-Neckar-Kreises mitteilt, beginnen die Arbeiten hier am Montag, 30. September, und sollen rund vier Wochen dauern. Die Umleitung erfolgt über die B3 und die L628.

Die Strecke ist in drei Baubereiche unterteilt – diese werden dann Bereich für Bereich gesperrt. Das Malscher Industriegebiet ist während der gesamten Bauarbeiten erreichbar. Da die Ampelanlage am Knotenpunkt B3 und L546 erneuert wird, wird der Verkehr dort mit einer provisorischen Ampelanlage geregelt. Wegen der Baustelle fahren die Buslinien 702 und 704 die Haltestellen im Gewerbepark St. Leon-Rot nicht an.

Die Anbindung des Bahnhofs Rot-Malsch erfolgt nur über die Ostseite. Hier wird die Ersatzhaltestelle am P&R-Parkplatz eingerichtet.