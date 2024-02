Von Konrad Bülow

St. Leon-Rot. Eine Zeit lang habe er durchaus auf ein ruhiges Haushaltsjahr 2024 gehofft, sagte Ludwig Kudis in der jüngsten Sitzung des St. Leon-Roter Gemeinderats. Der Optimismus habe genau bis zum 25. Januar gewährt. Dann erschien ein Artikel in der RNZ, in dem es um Pläne des Software-Konzerns SAP ging, weltweit 8000 Stellen abzubauen und in Künstliche