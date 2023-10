St. Leon-Rot. (seb) 2021 hat die Gemeinde St. Leon-Rot bereits ein Feuerwehrauto an Einsatzkräfte in Chile gespendet, nachdem es aus Altersgründen ausgemustert worden war. In der jüngsten Sitzung stand der Gemeinderat vor der Frage, ob man im Fall eines anderen Löschfahrzeugs ebenso verfahren solle. Nach intensiver Diskussion wurde die Entscheidung vertagt.

Honorarkonsul Andreas Schick machte in einem durch Bilder aus Chile bereicherten Vortrag deutlich, wie sehr so ein Fahrzeug gebraucht werde. Erwin Walter, dessen Familie den engen Kontakt nach Chile pflegt, inzwischen als Projekt des Walldorfer Vereins "Hilfe zur Selbsthilfe", bekräftigte, wie tiefe "Kerben im Holz" St. Leon-Rot in Chile habe. Die Armut dort sei groß, so Schick. Deren Feuerwehren bestehen ihm zufolge zum größten Teil aus Freiwilligen, ihre finanziellen Möglichkeiten seien stark eingeschränkt. In Folge der ersten St. Leon-Roter Spende wurde eine komplett neue Feuerwehrwache gegründet. Und neben den Löscheinsätzen werde mit einer Fahrzeugspende die Jugendarbeit Gewalt-, Kriminalitäts- und Suchtprävention weiter unterstützt

Man könnte das Feuerwehrauto auch für den von Fachleuten ermittelten Restwert von 32.500 Euro verkaufen, wie Bürgermeister Alexander Eger darüber hinaus erläuterte. Der Verkauf könnte entweder auf dem freien Markt oder direkt an die Firma KS Gleitlager in St. Leon-Rot erfolgen, die zum Rheinmetall-Konzern gehört. Mit der Werkfeuerwehr der Firma arbeite die St. Leon-Roter Wehr gut zusammen, so Eger, man unterstütze sich gegenseitig. Andererseits sei Rheinmetall "über die Rüstungssparte ein sehr ertragreicher Konzern", insofern könne die Firma sich auch ein neues Feuerwehrfahrzeug leisten, so Eger.

Als weitere Möglichkeit brachte Eger einen Verkauf auch an Chile ins Spiel: Vielleicht wäre denkbar, auch durch Spenden, zumindest den halben Preis, um die 16.000 Euro, dafür zu erhalten.

Ordnungsamtsleiter Markus Holub gab eine wichtige Auskunft: KS Gleitlager sei nicht daran interessiert, das Feuerwehrfahrzeug für die vollen 32.500 Euro zu erwerben. Das rief einige Kritik hervor. Den Verkauf an eine Firma vor Ort hätten viele Ratsmitglieder nach eigener Auskunft bevorzugt, da das Feuerwehrauto damit nach wie vor in der Gemeinde hätte eingesetzt werden können.

Ehe es zur endgültigen Entscheidung kommen wird, wollte die Mehrheit aber zum einen das konkrete Angebot von KS Gleitlager wissen und zum andern erfahren, ob Chile sich die Anschaffung zum halben Preis leisten kann. Bei drei Nein-Stimmen und einer Enthaltung wurde der Punkt vertagt.