Von Sebastian Lerche

St. Leon-Rot. "Die Aufsichtsbehörde hat eine Haushaltskonsolidierung dringend angemahnt", erklärte St. Leon-Rots Kämmerer Ludwig Kudis in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Auch wenn das Zahlenwerk nicht abgelehnt worden sei: Im Ergebnishaushalt müsse wieder ein Überschuss erwirtschaftet werden, so die Forderung – aber danach sieht es in diesem und in