St. Leon-Rot. (seb) Einstimmig hat St. Leon-Rots Gemeinderat die Haushaltssperre in der jüngsten Sitzung aufgehoben. Sie war im letzten Jahr in Kraft getreten, nachdem man ein Haushaltsloch von rund 85 Millionen Euro feststellen musste, das sich zusammensetzt aus Steuerrückzahlungen und sinkenden Einnahmen, die in großer Diskrepanz zu vergangenen Haushaltsjahren stehen.

